曜越 Dockpower FI 电源上市：对接式架构，金牌能效，559 元起

IT之家 9 月 22 日消息，曜越 (Thermaltake, Tt) 近日在电商平台正式发售了采用 Docking 对接式架构的 Dockpower FI 系列 ATX 电源。其获得 80 PLUS 金牌转换效率认证，享受 10 年质保，售价 559 元起。

Dockpower FI 系列将单个全模组电源分解为本体、对接模块 2 个主要部分，之间则以服务器级 30μ 镀金接点“金手指”、 D 型螺丝连接固定。

这一设计支持单独更换电源本体或对接模块，方便后续升级，同时也便利 DIY：装机者只需预先完成本体与线材安装，再将电源本体对接即可，无需在机箱空间内布线。

其符合 ATX12V 3.1、PCIe CEM 5.1 规范；采用单路 +12V 输出、DC-DC 转换电路拓扑，配备全模组扁平线；拥有 OCP、OVP、UVP、OPP、SCP、OTP 六大主要安全防护；长度 160mm，内置 135mm 液压轴承风扇。

曜越 Dockpower FI 系列电源提供多个功率版本，均可选黑 / 白外观，定价如下：

750W：559 元；

850W：659 元；

1000W：759 元；

1200W：859 元。

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