游戏《沙丘：觉醒》登陆索尼 PS5 及微软 XBOX Series X｜S 平台，定价 398 港币起

IT之家 9 月 22 日消息，Funcom 旗下《沙丘：觉醒》主机版将于今天登陆 PlayStation 5 和 XBOX Series X|S 平台，首发加入 XBOX Game Pass，同时完整支持 XBOX Play Anywhere 功能，可在 XBOX 主机与 Microsoft Store 之间实现进度共享与跨平台游玩。

价格方面。本作标准版售价 398 港币（IT之家注：现汇率约合 340.4 元人民币），豪华版 568 港币（现汇率约合 485.8 元人民币），终极版 698 港币（现汇率约合 597 元人民币）。

《沙丘：觉醒》是一款以科幻经典《沙丘》为背景的开放世界多人生存游戏。PC 版已于 2025 年 6 月 10 日发售。

此次主机版并非简单移植，而是整合了 PC 版自上线以来所有新增内容与优化改进。主机版将以 60 帧为目标运行，操作界面和操控方式均针对手柄做了专门适配。

主机版最大的亮点是完整单人游玩模式的加入。该模式允许玩家在不接触其他在线玩家的情况下，完整体验全部主线剧情与支线内容。单人模式提供三个预设的生存难度等级，同时支持手动逐项自定义各项参数，包括资源获取效率、经验值倍率、敌人强度等。

本作在 PS5 平台性能模式下支持 60 帧 / 动态 4K、画质模式下支持 30 帧 / 动态 4K。PS5 Pro 机型在性能和画质模式下拥有更高原生分辨率，画质模式进一步增强视觉效果。