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中兴 U10 系列随身 WiFi 全球累计销量突破 300 万台

2026/9/22 12:42:55 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 22 日消息，中兴终端官方今日宣布，中兴 U10 系列随身 WiFi 全球累计销量突破 300 万台

目前，中兴 U10 S Pro 全新版本现已开售。参考IT之家此前报道，中兴 U10 S Pro 随身 Wi-Fi 适用于出差旅行、自驾出行、野餐聚会、宿舍游戏、临时展会、户外直播等场景，可为用户带来“全场景”上网体验。

  • 功能方面：中兴 U10S Pro4G 随身 WiFi 系列最多支持 32 台设备同时连接；

  • 通信方面：适配中国移动、联通 4G 网络，支持 Wi-Fi 6 网络协议，官方称峰值速率可达 229Mbps；

  • 电池方面：内置 3000mAh 电池，采用可拆卸设计，典型场景下使用时间可达 10 小时；

  • 外形规格方面：机身尺寸为 108×59.8×18.9mm，配备圆形屏幕，可一键查询、查看设备运行状态、速率、流量状态、连接用户、管理内容等信息。此外。

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