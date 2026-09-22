铁路 12306 App 新增“车”标识，客服称系“自行车随身行”服务、收费 88 元 / 辆

IT之家 9 月 22 日消息，据极目新闻 9 月 21 日报道，有网友在铁路 12306 App 中发现，有的车次特别备注了“车”的标识。这是铁路部门上线的“自行车随身行”服务，乘客可携带符合规定的自行车同车出行，实现人与自行车同步抵达，费用为 88 元 / 辆。

目前，北京至崇礼、海南环岛高铁个别车次已推出该服务。

铁路 12306 客服人员表示，“自行车随身行”服务已上线一段时间，旅客可先购买提供该服务车次的客票，再在 12306 App 上选择自行车随车行服务提交购票信息办理即可。不过，工作人员也提到，如果是不可折叠的自行车，乘车时需要将前轮拆卸，车辆由列车员安排放置。

IT之家查询发现，铁路 12306 App 中可以看到“自行车服务”入口，目前列出了两个业务受理区段：

北京北-清河-八达岭长城-东花园北-怀来-下花园北-太子城-崇礼

海口-海口东-文昌-琼海-万宁-陵水-三亚-凤凰机场-崖州-乐东-东方-白马井-老城镇

12306 购票页面此前已显示“兑”“静”“铺”“宠”“雪”等标识：

“雪”代表可提供“雪具便利行”服务的车次；

“静”代表拥有“静音车厢”的车次；

“宠”代表可提供宠物托运服务的车次；

“兑”代表允许积分兑换车票的车次；

“铺”带代表可以在线选铺的车次。

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