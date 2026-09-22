雅迪智行、财联社、丁香医生、猎聘等 82 款违法违规收集使用个人信息的 App 被通报

IT之家 9 月 22 日消息，国家网络安全通报中心今日发文，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，经国家计算机病毒应急处理中心检测，82 款移动应用存在一项或者多项违法违规收集使用个人信息情况，现通报如下：

1、在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则；以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意；隐私政策难以访问；个人信息处理者在处理个人信息前，未以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知个人信息处理者的名称或者姓名、联系方式、个人信息的保存期限等。涉及 20 款移动应用如下：

《市值风云》（版本 V6.55.0，vivo 应用商店）

《Fere fit》（版本 V 5.6.47，小米应用商店）

《鹏瑞利医信签》（微信小程序）

《徐州医科大学附属医院互联网医院》（微信小程序）

《中山大学附属第一医院》（微信小程序）

《蘑菇宠医》（百度小程序）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《我的花园世界》（微信小程序）

《莽过教育》（微信小程序）

《苏大继续教育》（微信小程序）

《蜗牛学苑 IT 教育》（微信小程序）

《高途-让学习更美好》（微信小程序）

《百色出行》（微信小程序）

《艾来电》（微信小程序）

《租车安心丨沃出行短租长租租购》（微信小程序）

《诚赁租机》（支付宝小程序）

《小黄驴共享》（微信小程序）

《珂徕出行》（微信小程序）

《牛卡福万金油能源》（微信服务号）

《南京银行鑫享贷》（微信小程序）

2、隐私政策未逐一列出 App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。涉及 49 款移动应用如下：

《市值风云》（版本 V6.55.0，vivo 应用商店）

《沙师弟司机》（版本 v6.0.0，华为应用市场）

《好轻》（版本 5.6.3，vivo 应用商店）

《车优多》（版本 7.2.11.0，小米应用商店）

《橙果错题本》（版本 8.963，小米应用商店）

《全能手机扫描王》（版本 6.0.4，百度手机助手）

《知源经络穴位》（版本 4.3.0，百度手机助手）

《六只脚》（版本 4.32.5，搜狗下载）

《妙懂地理》（版本 10.1.1，搜狗下载）

《鹏瑞利医信签》（微信小程序）

《约牛股票》（版本 4.7.5，PC 下载网）

《东南大学附属中大医院智慧医院》（微信小程序）

《江门市中心医院》（微信小程序）

《徐州医科大学附属医院互联网医院》（微信小程序）

《重庆高速 ETC》（微信小程序）

《轻牛健康》（版本 4.20.0，PP 助手）

《雅迪智行》（版本 8.8.9，应用宝）

《易公交》（版本 4.0.2，PP 助手）

《PDF 扫描全能王》（版本 6.1.0，小米应用商店）

《橙啦》（版本 V5.4.1（338），PP 助手）

《开盘啦》（版本 6.2.20.5，PP 助手）

《租租车》（版本 5.4.260820，PP 助手）

《智行旅行》（版本 10.24.8，应用宝）

《万步健康》（版本 7.4.0.6183，PP 助手）

《萌宝绘本故事》（版本 V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

《探奇动物界》（版本 V4.00.00，MiTV 应用中心）

《贪吃蛇乐园》（微信小程序）

《我的花园世界》（微信小程序）

《华彩生活》（版本 V5.5.00，OPPO 软件商店）

《北京交通 APP》（版本 V2.0.7，OPPO 软件商店）

《广安门医院》（版本 V4.3.0，OPPO 软件商店）

《家庭中医馆》（版本 1.0.55，单机 100 手游网）

《库课网校》（版本 7.4.4，PC 下载网）

《五星智投》（版本 1.31.0，PC 下载网）

《阿牛智投》（版本 6.9.79，3322 软件下载站）

《金斗云智投》（版本 9.3.6，PC 下载网）

《财联社》（版本 8.8.2，当快软件园）

《诊股宝》（版本 1.4.13，17178 下载站）

《丁香医生》（版本 11.63.0，多多软件站）

《猎聘》（版本 6.26.0，豌豆荚）

《超格教育》（版本 4.8.8，PC 下载网）

《每日瑜伽》（版本 9.85.1.0，脚本之家）

《星河广告 SDK》（版本 v2.6.1，官网）

《萝卜投研》（版本 5.4.8.0，华为应用市场）

《艾来电》（微信小程序）

《遇鹿出行》（微信小程序）

《卫莱电》（微信小程序）

《珂徕出行》（微信小程序）

《上元教育》（版本 2.9.6，PC 下载网）

3、个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，未向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。涉及 11 款移动应用如下：

《昆明医科大学第一附属医院》（微信小程序）

《东南大学附属中大医院智慧医院》（微信小程序）

《中山大学附属第一医院》（微信小程序）

《重庆高速 ETC》（微信小程序）

《智行旅行》（版本 10.24.8，应用宝）

《华彩生活》（版本 V5.5.00，OPPO 软件商店）

《北京交通 APP》（版本 V2.0.7，OPPO 软件商店）

《韭研公社》（版本 1.3.8，OPPO 软件商店）

《班级小管家》（版本 3.10.8，OPPO 软件商店）

《和睦家医疗 UnitedFamily》（微信小程序）

《租车安心丨沃出行短租长租租购》（微信小程序）

4、未在征得用户同意后才开始收集个人信息或打开可收集个人信息的权限。有提示收集规则，但用户点击拒绝后仍存在收集个人信息或打开可收集个人信息的权限，或频繁征求用户同意、干扰用户正常使用。涉及 3 款移动应用如下：

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《雅迪智行》（版本 8.8.9，应用宝）

《河西停车》（微信小程序）

5、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能；为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件。涉及 2 款移动应用如下：

《易公交》（版本 4.0.2，PP 助手）

《卫莱电》（微信小程序）

6、投诉、举报未在承诺时限内受理并处理。涉及 1 款移动应用如下：

《萌宝绘本故事》（版本 V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

7、未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式；个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。涉及 7 款移动应用如下：

《健康 160》（版本 V7.8.7.1，vivo 应用商店）

《十六番旅行》（版本 9.5.1，华为应用市场）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《广安门医院》（版本 V4.3.0，OPPO 软件商店）

《班级小管家》（版本 3.10.8，OPPO 软件商店）

《河西停车》（微信小程序）

《卫莱电》（微信小程序）

8、通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销，未同时提供不针对其个人特征的选项，或者未向个人提供便捷的拒绝方式。涉及 4 款移动应用如下：

《月亮有约》（版本 1.0.1，小米应用商店）

《Fere fit》（版本 V 5.6.47，小米应用商店）

《PDF 扫描全能王》（版本 6.1.0，小米应用商店）

《萌宝绘本故事》（版本 V5.0.4.0，MiTV 应用中心）

9、个人信息处理者处理敏感个人信息的，未向个人告知处理敏感个人信息的必要性以及对个人权益的影响。涉及 1 款移动应用如下：

《重庆高速 ETC》（微信小程序）

10、个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，未制定专门的个人信息处理规则。涉及 3 款移动应用如下：

《Fere fit》（版本 V 5.6.47，小米应用商店）

《蘑菇宠医》（百度小程序）

《贪吃蛇乐园》（微信小程序）

11、未能采取有效安全技术措施，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及 13 款移动应用如下：

《牛股王股票》（版本 V7.2.0，vivo 应用商店）

《新浪财经》（版本 10.9.0.1，360 手机助手）

《健康 160》（版本 V7.8.7.1，vivo 应用商店）

《十六番旅行》（版本 9.5.1，华为应用市场）

《兴盛优选》（版本 V2.60.0+10943，华为应用市场）

《阿布睡前故事》（版本 V1.2.9.5，vivo 应用商店）

《谷医堂商城》（版本 1.9.1+2026081201，vivo 应用商店）

《一笑而过》（版本 3.3.9，小米应用商店）

《月亮有约》（版本 1.0.1，小米应用商店）

《山东高速 ETC》（微信小程序）

《滴答滴顺风车》（百度小程序）

《河西停车》（微信小程序）

《小黄驴共享》（微信小程序）

12、无隐私政策。涉及 4 款移动应用如下：

《天津市眼科医院视光中心》（微信服务号）

《伴学作文》（百度小程序）

《久顺出行》（百度小程序）

《华山旅游服务平台》（微信服务号）

上期通报的国家计算机病毒应急处理中心检测发现的 75 款违法违规移动应用，经复测仍有 28 款存在问题，相关移动应用分发平台已予以下架。

（IT之家注：文中所列移动应用检测时间为 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 9 月 4 日）