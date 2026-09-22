泰坦军团推出“M34E7S”34 英寸带鱼屏显示器：1440P 240Hz、双扬声器，2776 元（国补后 2499 元）

IT之家 9 月 22 日消息，泰坦军团现已在京东上架一款型号为 M34E7S 的 34 英寸带鱼屏显示器，该机主打 1440P 240Hz，同时内置双扬声器，定价为 2776 元，部分地区国补后低至 2499 元。

该机配备一块 3440x1440 分辨率 240Hz QD-Mini LED 背光（1344 分区）Fast VA 面板、曲率 1500R，显示器 HDR 峰值亮度 1000 尼特，GtG 响应速度 1ms，静态对比度 3500:1，显示器支持 10-Bit 色彩（8-Bit + FRC），覆盖 99% sRGB 和 95% DCI-P3 色域。

该机支架支持升降 / 俯仰 / 旋转，显示器本体搭载 RGB 氛围灯，支持 VESA 100x100mm 壁挂，内置双 5W 扬声器，提供 1 个 65W USB-C 接口、2 个 HDMI 2.1、1 个 DP1.4、1 个 3.5mm 音频接口。

IT之家附显示器参数：

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