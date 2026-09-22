首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

泰坦军团推出“M34E7S”34 英寸带鱼屏显示器：1440P 240Hz、双扬声器，2776 元（国补后 2499 元）

2026/9/22 13:31:47 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，泰坦军团现已在京东上架一款型号为 M34E7S 的 34 英寸带鱼屏显示器，该机主打 1440P 240Hz，同时内置双扬声器，定价为 2776 元，部分地区国补后低至 2499 元。

京东泰坦军团 M34E7S 显示器 2776 元直达链接

该机配备一块 3440x1440 分辨率 240Hz QD-Mini LED 背光（1344 分区）Fast VA 面板、曲率 1500R，显示器 HDR 峰值亮度 1000 尼特，GtG 响应速度 1ms，静态对比度 3500:1，显示器支持 10-Bit 色彩（8-Bit + FRC），覆盖 99% sRGB 和 95% DCI-P3 色域。

该机支架支持升降 / 俯仰 / 旋转，显示器本体搭载 RGB 氛围灯，支持 VESA 100x100mm 壁挂，内置双 5W 扬声器，提供 1 个 65W USB-C 接口、2 个 HDMI 2.1、1 个 DP1.4、1 个 3.5mm 音频接口。

IT之家附显示器参数：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：显示器泰坦军团

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知