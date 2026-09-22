CHERRY 公布 MX3.0S PRO 全配列机械键盘：铝合金机身，8kHz 回报率

IT之家 9 月 22 日消息，CHERRY（樱桃）今日上午公布了全配列机械键盘新品 MX3.0S PRO。其采用 CNC + 阳极氧化工艺铝合金机身，支持 8kHz 回报率、8kHz 扫描率。

MX3.0S PRO 内部升级至“特调”无钢架构，拥有 2 层阻尼填充，支持 SOCD 高级按键功能，兼容网页端驱动程序。

该键盘分为有线无光 / 有线 RGB / 无线 RGB 三个主要版本，可选蜜桃 / 雅黑 / 月白配色，轴体选项包括 MX ILLUMA 的红轴 / 茶轴 / 樱花轴、MX2A 的青轴。

其 USB 平均延迟＜0.2ms，2.4GHz 平均延迟＜0.4ms；无线款支持 AFH 自适应跳频技术，蓝牙续航可达 730hr、2.4GHz 续航可达 420hr。

CHERRY MX3.0S PRO 键盘预计将于 9 月 29 日 10:00 发售，目前来看有线无光版到手价 459 元、有线 RGB 版到手价 599 元、无线 RGB 版到手价 799 元。

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