中国气象局深入推动“妈祖”气象智能预警方案在中亚国家落地应用，尼泊尔定制版已交付

IT之家 9 月 22 日消息，在今日的第二届中国 — 中亚气象合作论坛开幕式上，中国气象局发布《面向中亚国家的气象智能预警方案“妈祖”实施行动计划（2026—2027 年）》，将深入推动“妈祖”方案在中亚国家落地应用，愿同中亚各国携手积极响应联合国全民早期预警倡议，共筑区域气象安全屏障。

该行动计划以“践行全民早期预警 守护区域发展安全”为主题，致力于深化中国与中亚国家气象合作，携手提升区域防灾减灾能力、更好服务区域经济社会发展，促进互利共赢，并从五方面实施行动：

在推进共同开发早期预警产品及“妈祖”方案落地生效方面，将卫星沙尘识别、对流系统追踪预警等产品接入云端气象早期预警业务平台，搭建高分辨率中亚区域数值预报原型系统， 合作研发本地化人工智能（AI）气象模型以及多灾种、多语种早期预警产品 。

在共建综合气象观测体系、推进数据协同共享方面，研制中亚灾害监测实况分析产品，发布两套长序列高质量数据集。 深化风云气象卫星在中亚区域冰湖溃决、融雪洪水、沙尘暴、干旱、草原林火灾害的监测应用 ；设立面向中亚的气象计量校准服务窗口，组织参与气象标准仪器比对等工作。

在打造多领域示范应用场景方面，紧扣各国发展实际需求，共建农作物气象示范站，发展特色农业气象服务，保障区域粮食安全；面向风光能源基地提供精细化气象评估，赋能中亚新能源产业发展； 针对中欧班列、跨境公路通道，开展沿线实况监测与风险预报服务 。

在深化联合科研与技术创新方面，围绕冰冻圈变化、冰川消融、堰塞湖、荒漠化、跨境沙尘暴、极端干旱、中亚低涡诱发灾害等方向开展联合研究，共同申报国际科技合作项目，推动科研成果向防灾减灾实战能力转化， 合力破解区域气候变化带来的现实难题 。

在实施气象人才培养行动方面，依托“一带一路”气象访问学者项目和“妈祖”奖学金，开展双向访问交流；围绕早期预警、卫星应用、气候适应等主题，开展分层分类培训，深化中亚气象专业人才培养与能力建设。

在第二届中国 — 中亚气象合作论坛上，中国气象局将中国气象智能预警方案“妈祖”尼泊尔定制版交付给尼泊尔气象局，为持续推动构建人类命运共同体再添气象力量。

8 月 26 日上午，尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成重大人员伤亡。灾害发生后，中方持续向尼方提供气象保障服务，开展联合视频会商，提供相关预报预警支持。根据尼方需求，中国气象局充分整合风云气象卫星等观测数据，搭载“风清”“风顺”等国产 AI 气象预报模型，迅速上线高分辨率、快速更新的监测预报预警产品，为灾害救援提供支撑。

8 月 29 日，“妈祖”尼泊尔定制版已交付尼泊尔气象局云端试用。

救援期间，中方每日依托“妈祖”尼泊尔定制版制作监测预报服务专报；尼方通过云端访问平台，持续使用监测预报产品，并在联合视频会商中应用相关产品进行研判。

世界气象中心（北京）运行办公室高级工程师华雯丽介绍，“妈祖”尼泊尔定制版充分结合当地地理环境、灾害特点、基础设施、数据条件打造，不仅是云端早期预警业务平台，还将成为尼方共享智能气象预警能力的重要载体。

按照“边沟通、边建设、边使用、边完善”原则，未来，“妈祖”尼泊尔定制版将持续接入产品、完善功能，可持续支撑尼泊尔气象业务，提升当地防灾减灾能力，深化中尼跨境灾害协同管理合作。

IT之家从中国气象局官方介绍获悉，“推动气象智能预警方案‘妈祖’在 30 个国家落地应用”是我国的庄严承诺。“妈祖”目前已在 7 国落地应用、50 余个国家云上试用。

按照尼方需求，中国气象局将推进风云卫星 AI 工具箱和一体机部署，增强其本地化支撑能力，并开展外方人员专项培训，建立双边数据共享和会商机制，共同提升气象灾害风险应对能力。