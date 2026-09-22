机械革命极光 G505 电脑主机上市：酷睿 i7-14650HX + RTX 5060Ti + 16GB + 1TB，首发 9499 元

IT之家 9 月 22 日消息，机械革命今日宣布推出极光 G505 游戏主机新品，京东显示为 10999 元，首发价 9499 元。

该机搭载英特尔酷睿 i7-14650HX 处理器，具备 16 核心 24 线程（IT之家注：8 个性能核 +8 个能效核），至高睿频频率可达 5.2GHz ，配备 30MB 英特尔智能高速缓存。

另外，其显卡搭载 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti，采用全新 Blackwell 架构，拥有 4608 个 CUDA 流处理器，配备 8GB 128bit GDDR7 显存，AI 算力达 759 TOPS ，支持 DLSS 4 多帧生成技术。

散热方面，该机搭载 240 一体式水冷散热器搭配三个 ARGB 风扇，相比传统三铜管散热器性能释放提升 30% ，可稳定输出功耗高达 130W ，瞬间性能至高可达 168W。

存储方面，该机配备 16GB DDR5 5600MHz 内存，同时搭配 1TB PCIe 4.0 SSD，还可加装最多 1*3.5 寸 +2*2.5 寸硬盘或 3*2.5 寸硬盘。

外观设计方面，该机采用全新模具，搭载革命性全新风道设计，散热效率全面跃升。机箱为 30L 体积，配备全景透视侧玻璃板，支持无工具拆装，免工具安装 3.5 英寸 HDD 硬盘，还拥有 ARGB 炫彩灯效，硬核机箱已通过严格辐射测试。此外还为高性能独立显卡打造专属独立托架，防止运输损坏，缓解长期自重下坠导致的电路板形变隐患。

其他配置方面，该机内置 500W 的 80 PLUS 金牌电源，搭载 Wi-Fi 6E 网卡，支持蓝牙 5.4，前置面板提供了 2 个 USB-A 3.2 Gen1、1 个 USB-C 3.2 Gen1（支持 100W 供电），后置配备音频接口、DP 接口、HDMI 接口、更多 USB 接口及 RJ45 网口。

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