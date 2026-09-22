美团王莆中：即时零售行业已完成最难的用户习惯培育阶段，10 万家闪电仓、2000 亿 GMV 目标将提前完成

IT之家 9 月 22 日消息，在 2026 美团即时零售产业大会上，美团核心本地商业 CEO 王莆中发表演讲。

据新浪科技报道，王莆中回顾了即时零售行业过去五年的发展历程，并透露 2021 年美团提出的“即时零售市场规模 5 年达到 1 万亿、交易用户规模超过 5 亿”的展望目标已提前完成。

王莆中称，“即时零售不是应急零售，它是一种高确定性的生活方式。”他表示，从鲜花到酒水到 3C 数码，从各种定制的产品到各种新型商超推出的产品，“这种高确定性的生活方式已经走入了千家万户。”

王莆中还谈到，2024 年，美团又提出到 2027 年推动建设 10 万家闪电仓，达到 2,000 亿 GMV。他透露，“从今天掌握的数据来看，这个目标一定可以提前完成。”

王莆中表示，即时零售行业已完成最难的基建与用户习惯培育阶段，接下来行业将跨入商品时代，通过好商品带动行业增长。

王莆中指出，全国最好的商圈商品水平已经到了较高水准，但一线、二线甚至县域城市，在商品的质量、丰富度和性价比方面还有巨大的空间。这一空间既是零售商的机会，更是品牌商的机会。

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