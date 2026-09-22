首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>电商

美团王莆中：即时零售行业已完成最难的用户习惯培育阶段，10 万家闪电仓、2000 亿 GMV 目标将提前完成

2026/9/22 14:33:23 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 9 月 22 日消息，在 2026 美团即时零售产业大会上，美团核心本地商业 CEO 王莆中发表演讲。

据新浪科技报道，王莆中回顾了即时零售行业过去五年的发展历程，并透露 2021 年美团提出的“即时零售市场规模 5 年达到 1 万亿、交易用户规模超过 5 亿”的展望目标已提前完成

王莆中称，“即时零售不是应急零售，它是一种高确定性的生活方式。”他表示，从鲜花到酒水到 3C 数码，从各种定制的产品到各种新型商超推出的产品，“这种高确定性的生活方式已经走入了千家万户。”

王莆中还谈到，2024 年，美团又提出到 2027 年推动建设 10 万家闪电仓，达到 2,000 亿 GMV。他透露，“从今天掌握的数据来看，这个目标一定可以提前完成。”

王莆中表示，即时零售行业已完成最难的基建与用户习惯培育阶段，接下来行业将跨入商品时代，通过好商品带动行业增长。

王莆中指出，全国最好的商圈商品水平已经到了较高水准，但一线、二线甚至县域城市，在商品的质量、丰富度和性价比方面还有巨大的空间。这一空间既是零售商的机会，更是品牌商的机会。

IT 之家小伙伴记得用最会买点外卖，享受折扣价的同时还可以获得返利，单单都能省钱！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知