苹果修改宣传口径：iOS 27 质感与颗粒相机功能仅 iPhone18 Pro 与 iPhone Duo 支持

IT之家 9 月 22 日消息，据 Macrumors 报道，苹果为“摄影风格（Photographic Styles）”新增的质感（Texture）与颗粒（Grain）调节选项，仅最新的 iPhone 18 Pro 系列以及尚未发售的 iPhone Duo 支持，而该公司最初的表述并非如此。

本月早些时候苹果发布 iPhone 18 Pro 与 iPhone 18 Pro Max，当时官网新闻稿的说法是：这套全新的质感、颗粒控制“将在 iOS 27 系统当中，面向支持新一代摄影风格的 iPhone 机型开放”。

Business Wire 以及 Notice Nearby 分发的首发当日新闻稿原始文本还保留着这一段旧措辞。而当时 iOS 27 用户指南文档列出的“支持新一代摄影风格”设备名单包含：iPhone16 系列、iPhone17 系列、iPhone Air 以及 iPhone18 Pro 系列。

IT之家注意到，后续苹果已经修改了 iPhone18 Pro 新闻稿页面的脚注说明。更新后的注释写明：全新的质感与颗粒感控制仅在通过 iPhone 18 Pro 系列机型及 iPhone Duo 的超广角摄像头、主摄像头以及 Center Stage 前置摄像头拍摄的照片中可用。

同时 iOS 27 官方用户指南也做出明确表述：照片质感调整功能仅限 iPhone18 Pro 机型。

目前尚不清楚苹果一开始是否真的计划向老机型开放该功能、之后临时变更方案；苹果方面也没有针对本次文档修订发表任何评论。无论如何，最初对外公布的兼容说明属于发布失误。

摄影风格本身是一组色调预设，可以在保留自然肤色的前提下调整照片的色彩与冷暖倾向。

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