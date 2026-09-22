Seedance 2.5 上线 Draft 模式：先用 480P 验证创意，满意再用 1080P 生成终版

IT之家 9 月 22 日消息，据火山引擎消息，今天，Seedance 2.5 API 正式推出 Draft（样片）模式：企业和创作者可以先用 480P 快速生成样片，低成本验证创意；选中满意的镜头后，再用 1080P 生成终版。官方称，成片与样片高度一致，拥有 1080P 的原生质感，同时最大程度节省成本。

以 Seedance 2.5 1080P 生成 5 秒的镜头为例，不含输入视频的情况下，假设抽卡 4 次得到满意片段，Draft 模式可节约成本 57%，生成速度提升近一倍。在企业和工作室的完整创作管线中，镜头越难、抽卡越多，Draft 模式则省得越多。

即刻起，企业用户通过 Seedance 2.5 API 创建视频生成任务时，可将参数 draft 设置为 true，开启 Draft 模式。C 端创作者可以在即梦中将模型选择设为“Seedance 2.5（样片模式）”后直接体验。

IT之家附官方详细介绍如下：

样片和成片高度一致

Seedance 2.5 Draft 模式将视频生成分为样片预览和正式成片两个阶段。

在样片预览阶段，创作者生成 480P 视频，快速判断场景、构图、主体动作、对白与音效、运镜及节奏是否符合预期，再据此调整提示词、参考素材，比较不同方案。

选中满意的样片后，用户可通过样片对应的 ID 发起 1080P 成片生成。模型会关联该样片的生成参数，复用该样片对应的提示词、参考素材，以及 seed（随机种子）、ratio（宽高比）、duration（时长）等关键参数，在这些生成条件的约束下进行二次推理，尽可能保证两次模型调用下，1080P 高清成片在结构、构图、动作与整体方向上与样片保持高度一致。

成片细节如局部纹理、复杂花纹、小字、高密度人群中人物数量等要素可能会产生细微变化，但样片里确认好的镜头结构与运动表现能够得到完整延续。

此外，相比“低分辨率生成视频，再进行超分处理”的方案，Seedance 2.5 Draft 模式在成片和样片基本一致的前提下，能直接输出 1080P 原生质感的成片，画面细节更多更真实，光影层次和色彩饱和度也更自然。

大幅降低多轮创作成本

在专业影视制作中，创作者通常会反复比较表演、运镜与镜头节奏，才能确定符合叙事要求的方案。Draft 将这些尝试提前放在样片阶段，确认后再生成高清素材。在广告制作中，团队也可以先通过样片探索多组创意，完成内部评审或与客户确认效果，再投入正式制作。

Draft 模式改变了多轮创作的成本构成，显著降低了视频抽卡环节的成本。

如下图，以文 / 图生视频为例，先用低成本的 480P Draft 反复抽卡、确认满意片段后再生成高清成片，对成片质量要求越高、抽卡越频繁，Draft 的成本优势越明显，当抽卡达到 20 抽 1 的情况下，可节约 77% 的成本。

推出一个月以来，越来越多企业将 Seedance 2.5 1080P 纳入实际创作流程，Draft 模式则让 1080P 以更低门槛惠及更多创作者。欢迎前往火山方舟体验 Draft 模式，从下一个想法开始，探索影像的更多可能。