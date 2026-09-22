消息称预测市场 Polymarket 游说欧洲各国监管机构，意图摘掉博彩帽子

IT之家 9 月 22 日消息，据《金融时报》报道，预测市场 Polymarket 近期一直在和欧盟和英国监管机构沟通，希望对方将其认定为金融服务机构，而非博彩网站。

IT之家注：预测市场指的是允许押注现实世界事件结果的平台，例如人们可以在 Polymarket 上预测 OpenAI 今年会发布什么产品、公司何时上市。这类市场往往可以押注任何事件，包括选举、体育赛事、电影票房表现，甚至国际冲突等。

据报道，Polymarket 已经和欧盟委员会、欧洲证券及市场管理局（IT之家注：ESMA）以及英国金融管理局（FCA）沟通，希望监管机构能够按照 MiFID（《金融工具市场指令》）监管平台。

欧盟各成员国的赌博法规各不相同，这将增加 Polymarket 在欧洲开展业务的难度。今年起，西班牙、法国禁止国内用户访问 Polymarket 平台。

按照目前的监管规定，Polymarket 需要在欧盟各国取得博彩许可证。英国 FCA 此前表示，该机构有权监管涉及“金融事件或某些气候事件”的预测市场，但涉及政治结果和体育赛事交易的平台，则属于英国赌博委员会的监管范围。

不过，欧盟监管机构似乎并不支持放宽监管。ESMA 最近发布警告称，预测市场充斥着内幕交易。过去几个月内，就有 1 名谷歌员工、3 名政治候选人以及 1 名白宫工作人员，使用内幕信息在预测市场进行交易。