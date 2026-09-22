联合国 AI 专家反对 AI 末日论，呼吁理性讨论

IT之家 9 月 22 日消息，联合国下属人工智能委员会的多名专家于当地时间周一发出提醒，反对业内部分从业者针对 AI 风险所发表的世界末日式言论。

独立机构国际 AI 科学专家组（International Scientific Panel on AI）成员、谷歌 DeepMind 高管若埃尔 · 巴拉尔（Joelle Barral）表示：“身为科研工作者，我们应当投入精力开展科学研究，厘清哪些内容已有定论、哪些尚且属于未知。一味渲染恐惧并无益处。”

法新社向她提问，问到近期有关 AI 潜在危险的公开表态，尤其针对雅各布 · 考克森（Jacob Coxon）的观点。这位曾任职于 Anthropic、此前也在 OpenAI 工作过的员工，在 9 月初提出：AI 领域的研发人员认为，这项技术“有可能在本十年结束之前毁灭全人类”。另有一名 7 月从谷歌 DeepMind 离职的研发工程师也发表过类似看法，声称人类或许已经来不及避免被 AI 彻底消灭。

据IT之家了解，本次论坛于纽约联合国大会期间同步举办。诺贝尔和平奖得主、调查记者玛丽亚 · 雷萨（Maria Ressa）在会上表示：“我们必须改变讨论 AI 风险的话语方式。长期以来相关舆论走向两个极端：要么渲染生存威胁、宣称一切都将毁灭、杀手机器人即将降临；要么干脆认为 AI 风险无足轻重。”

“但真相远比这更加微妙和复杂。”她继续说道，“我们不应当把这套讨论演变为意识形态之争，而当下这场争论恰恰正在滑向这个方向。”

国际 AI 科学专家组设立于 2025 年，小组成员则是在 2026 年 2 月遴选完成。该小组的任务是深化科学界对于人工智能的认知，同时为联合国层面的相关议事磋商提供参考意见。

被视作 AI 奠基人之一、同时担任该小组联合主席的约书亚 · 本吉奥（Yoshua Bengio）提出：关键在于划清界限 —— 分清哪些是科学家已经掌握的 AI 风险事实，哪些仅仅是基于现有证据做出的合理外推；而在后一块领域，专家群体本身尚且存在分歧。

“高声疾呼、大肆渲染危机的问题在于，其他人同样可以用同样激烈的方式反方向发声。”本吉奥称。当下真正需要的是一场全球性的理性对话，直面现状，接纳不确定性，同时审慎研判各类风险的严重程度。