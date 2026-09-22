“十五五”时期，我国将推动北斗产业规模突破 1 万亿元

IT之家 9 月 22 日消息，央视新闻从国家发展改革委今天（22 日）举行的新闻发布会上了解到，“十五五”时期，我国将推动北斗产业规模五年内突破 1 万亿元，实现北斗规模应用市场化、产业化、国际化新突破。

国家发展改革委新闻发言人李超介绍，“十五五”时期，我国将推进高端芯片、关键零部件、融合算法等关键核心技术攻关，加强北斗与人工智能、卫星互联网等技术融合创新，推动卫星导航基础设施布局更加合理，培育壮大优质企业，筑牢安全可靠的时空底座。同时，加快推动《中华人民共和国卫星导航条例》出台实施，持续推动技术交流、人才培育、联合示范等务实合作项目落地，积极参与卫星导航全球治理，让北斗产品和服务造福更多国家、惠及更多人民，助力全球经济发展和民生改善。

李超表示，将坚持开放融合、协调合作、兼容互补、成果共享，推动北斗产业规模五年内突破 1 万亿元，实现北斗规模应用市场化、产业化、国际化新突破。

IT之家从数据中获悉，我国北斗产业总体产值目前已突破 6290 亿元，国内北斗产业企事业单位达到 3 万多家，从业人员超 200 万人，应用场景和规模不断扩大。全国超过 1200 万辆营运车辆搭载北斗系统，高精度车道级导航覆盖 99% 以上的城乡道路，全国已有超过 350 万台套北斗终端设备应用于农机辅助驾驶、农机作业、无人机植保等场景。北斗相关产品已出口至全球 140 余个国家和地区，深度融入共建“一带一路”合作体系，为有关国家提供基础设施安全监测、自然灾害预警、重大工程测绘等服务，持续造福全球。