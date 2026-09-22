中国电力企业联合会：到 2030 年，我国电气化率将跃居全球主要经济体首位

IT之家 9 月 22 日消息，据央视新闻，中国电力企业联合会今天（22 日）发布的我国电气化年度发展报告显示，目前，我国电气化率已超过 29%，到 2030 年我国电气化率将跃居全球主要经济体首位。

最新数据显示，2025 年，我国电气化率约为 29.5%，较上年提高 1.4 个百分点，位居全球前列，我国已成为全球电气化进程的主要动力源，2015 年以来，对世界电气化率增长的贡献度超过 80%。

分区域看，京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝经济圈电气化率分别达到约 23.0%、34.6%、41.1%、30.2%，分别较上年提高 0.8 个、1.5 个、1.2 个、1.0 个百分点，全国所有省份电气化率均实现正增长。

IT之家从数据中获悉，目前我国电力占终端能源消费量比重高出煤炭 3.1 个百分点，既反映出我国电力供给能力不断增强，也体现出我国能源绿色低碳转型步伐加快。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆介绍，预计“十五五”期间，我国工业领域、农业与乡村居民生活电气化率增势稳健，建筑、交通领域电气化率加速提升，带动全国电气化率在 2030 年达到 35%，跃居全球主要经济体首位。