减肥药巨头诺和诺德开辟新赛道，瞄准脱发治疗领域

IT之家 9 月 22 日消息，据彭博社报道，生产司美格鲁肽（Ozempic）的药企诺和诺德（Novo Nordisk A/S）正将目光投向脱发市场，意图借此扩张其面向终端消费者的处方药业务。

脱发与成瘾问题、更年期相关病症一同被诺和诺德列入潜力赛道清单，诺和诺德判断，这些领域既可以发挥自身已有的科研积累，也能够复用企业新近搭建起来的面向消费者销售处方药的业务能力。

诺和诺德首席科学官马丁 · 朗厄（Martin Lange）于当地时间周二彭博圆桌会议上表示：当下部分脱发治疗的相关科研以内分泌学为基础，也就是以激素研究为核心的医学分支；内分泌恰好是诺和诺德深耕多年的传统优势领域。

“我们有机会依托现有的科学积累切入该赛道。这未必会是我们优先落地的方向，但可能性是明确存在的。”朗厄说道。

IT之家注意到，在火热的肥胖药物市场当中，诺和诺德的领先地位已经被礼来（Eli Lilly & Co.）所超越。随着王牌产品司美格鲁肽（Ozempic）和沃克维（Wegovy）将于下一个十年初期陆续在美国、欧洲迎来专利到期，公司一方面希望挖掘 GLP‑1 药物更多适应症，另一方面也急需开辟新业务实现多元化发展。

在近期投资者大会上，诺和诺德公布的转型复苏计划缺少实质性细节，受此影响，本周公司股价出现下挫。哥本哈根当地时间周二，该股盘中最大跌幅达到 1.8%，不过午盘前后股价有所回升。

诺和诺德首席执行官迈克 · 杜斯达尔（Mike Doustdar）在圆桌会谈上坦言：“从前一日市场的反应就能看得出来，市场信心已经流失。想要重新重建信心，需要投入时间与艰苦的努力。”

这位药企负责人表示，公司后续会优先选择能够发挥 DTC（直接面向消费者）销售能力的赛道 —— 该销售模式已经在减重药业务当中得到实践，以此争取竞争优势。“我们需要先选定起点，之后再广泛搜寻各类机会。”

诺和诺德的美国竞争对手礼来同样也在积极布局肥胖业务的协同赛道，例如女性健康领域。

据新药研发企业 VeraDermics Inc.的数据，仅在美国，受雄激素性脱发困扰的人群就有约 8000 万；其中男性约 5000 万，女性约 3000 万，而目前女性群体尚且没有获批的口服治疗药物。

朗厄提到，诺和诺德正在评估的部分面向消费者的研发项目开发周期相对更短，有望在 2030 年前后实现上市。同时企业也不排除开展对外合作，收购那些已经比较接近上市阶段的候选药物分子。

不过脱发还并未被纳入清单。按照朗厄的规划，截至今年年末或者明年初，共有 8 类病症的新药会推进至中期临床试验，脱发不在其列。

除此之外，诺和诺德还在探索心脏病、肝脏与血液疾病的全新疗法；公司表态将同步推进小型并购交易，同时加快内部新药管线进度。朗厄补充说明，心脏方向的研发项目整体开发周期会更长。