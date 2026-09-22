微信打击传销、诈骗等违法活动组织者及推广者，违规将处以封群、封号等

IT之家 9 月 22 日消息，微信官方今天宣布持续严厉打击各类违法违规及违反平台规则的行为，针对部分微信账号实施的组织传销、诈骗等违法犯罪行为持续开展治理。

IT之家从“微信安全中心”公众号了解到，此类行为通常表现为：不法分子假借民族资产解冻、国家政策、国家项目以及区块链虚拟币、稳定币等名义，以高额回报为诱饵，诱导用户加入群聊，并在群内鼓励用户拉人进群；随后通过发布不明链接诱导用户输入微信账号密码、下载涉诈 App，参与每日签到、会议、课程等活动，最终实施诈骗。

不法分子冒用官方名义、伪造官方平台，利用用户对权威平台的信任降低其防备心理，诱导用户发展下线（拉人头）参与涉诈活动。一旦盗取用户微信账号，不法分子还会冒用用户身份向其亲友继续行骗，造成二次侵害。

上述行为严重侵害用户的财产权益，一经发现并核实，微信将依据国家相关法律法规以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等平台协议及规则，视违规严重程度对相关账号进行阶梯式处理。包括但不限于封禁群功能、限制账号使用部分功能、封停账号等。

IT之家附部分违规案例如下：

1、欺诈案例展示

宣称注册有福利，诱导用户点击链接登录、下载 App 等。

2、违规链接及违规 App 展示

引导用户登录伪造网址或 App，进而实施诈骗行为。

部分违规链接：

https://s*******.fxshhy.cn/

https://w*****.dzzznr.com

https://a******xsbxz.cc/

https://w*****.kb00036.com

部分涉诈 App 图标：

部分涉诈平台页面：

3、欺诈手法解析：

警惕此类庞氏骗局，牢记“三不”原则：

1. 不轻信诈骗话术

警惕任何承诺“低投入高回报”“官方福利”的项目。所有声称是“国家秘密项目”“有官方背景支持”，但要求保密、不对外公开的投资，基本都是骗局。对于打着区块链虚拟币等旗号，但本身没有任何技术实质和生态应用的项目，要保持高度怀疑。

2. 不参与“拉人头”活动

对于要求先购买产品、缴纳费用方可获得会员或代理资格的情况，要保持警惕，谨慎决策；若涉及鼓励发展下线，如引导不断邀请亲朋好友加入的，需谨慎参与，避免陷入风险。

3. 不下载陌生 App

正规应用仅通过官方认可的应用商店发布。陌生链接不点击，来历不明的 App 不下载，不随意信任陌生 App，更不轻易授权敏感权限。