奇瑞全新 QQ3 摩登版纯电小车上市：标配犀牛电池、2700mm 轴距，官方指导价 8.89 万元

IT之家 9 月 22 日消息，奇瑞全新 QQ3 摩登版纯电小车今晚正式上市，官方指导价 8.89 万元。

官方指导价：88,900 元

增购价：86,900 元

置换价：83,900 元

新车购车权益如下：

外观方面，新车尺寸为 4229×1812×1573mm，采用摩登版以 Neo Retro 设计语言，提供「摩登时代」和「安妮珍珠」橙色，配备饼形轮毂、简约白色拉花，四周调整为与车身同色，加装镀铬饰条；该车座椅采用「千鸟格」设计，撞色织带设计，顶棚由天鹅绒包覆。

内饰方面，奇瑞全新 QQ3 摩登版带来全新「云绒米」配色，借鉴了时装设计思路。座舱引入高定时装中的经典元素 —— 千鸟格纹理，覆盖中控、座椅、门板内嵌饰板，搭配中央扶手箱撞色织带，小面积跳色提升座舱精致感与辨识度。顶棚、A/B 柱、遮阳板升级天鹅绒材质包覆。

座舱方面，新车拥有 2700mm 越级轴距；搭载同级唯一智能色温化妆镜、方向盘加热、256 色律动氛围灯，提升日常乘坐舒适度。15.6 英寸 2.5K 超清中控屏搭配高通 8155 芯片，Carmind 大模型支持 AI 畅聊、智能车控，兼容多协议手机互联；同时配备 100+ 场景自动泊车、L2 级驾驶辅助。

另外，奇瑞全新 QQ3 摩登版本次升级全面拓展远程控车能力。手机 App 一键备车，可自定义远程控制空调、座椅通风 / 加热等功能。

动力方面，新车采用后置后驱纯电驱动形式，提供两种动力版本。其中电机最大功率分别为 58kW、90kW，最大扭矩分别为 90N·m、115N·m。

IT之家了解到，奇瑞全新 QQ3 摩登版全系标配犀牛电池，电池容量分为 29.48kWh、41.28kWh，对应 CLTC 纯电续航里程 310km、420km。车辆快充 30%-80% 用时不超过 16.5 分钟，标配 6.6kW 外放电功能。底盘配置上，新车搭载后多连杆独立悬架，最小转弯半径为 5.2m。

安全方面，新车采用五纵八横笼式车身结构，高强度钢占比 82%；犀牛电池采用 360° 全包覆高强铠甲，达到 IP68 级防水防尘；还配备 6 个安全气囊与 540° 全景影像。