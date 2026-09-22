业绩狂飙估值却遇冷，英伟达市盈率跌至十余年来低位

IT之家 9 月 22 日消息，据彭博社报道，英伟达的股票估值正在释放警示信号：市场开始质疑这家芯片厂商能否继续维持爆发式的利润增长。

根据彭博汇总的数据，以未来 12 个月的预期盈利计算，英伟达当前动态市盈率已经不足 17 倍，股价估值处于十余年来的低位。该估值水平仅为 2025 年的一半；值得注意的是，2025 年英伟达当时营收和利润增速还更低。就在今年 5 月，其预期市盈率还在 25 倍以上。

TCW 主题股票与稳健成长股票高级投资组合经理伊莱 · 霍顿（Eli Horton）表示：“这只股票估值已经出现相当明显的收缩，反映出市场对于英伟达现阶段盈利能力能否持续抱有不小的怀疑。基本面依旧十分强劲，但股价表现却出人意料；这说明市场给出的预期，已经低于分析师当前的一致预测。”

即便周一英伟达股价收出五连阳，估值依旧处在偏低区间。本轮反弹发生在半导体板块整体回暖的大背景之下。此前 AI 行业内部出现呼吁放缓尖端大模型研发的声音，一度引发投资者恐慌；9 月 14 日费城半导体指数（SOX）因此大跌近 6%。

周一费城半导体指数大涨 4.3%，创下自 8 月 4 日以来最佳单日表现；Meta 全新 AI 智能体取得初步成功，重新提振了市场对于 AI 芯片需求的乐观情绪。

尽管当下存在不少担忧：数据中心建设遭遇舆论反噬、利率高企，市场开始担心 AI 算力设备的整体支出前景；但目前还没有迹象显示算力基础设施投资会在短期内降温。

市场预测，在将于次年 1 月结束的 2027 财年，英伟达营收、净利润将分别大涨 90% 与 99%；而上一财年两项指标的增速均为 65%。在上个月发布的二季度财报当中，英伟达给出指引：2028 财年销售额将会实现 70% 的增长，显著高于此前市场预期的 45% 增速。

2026 年截至目前英伟达股价累计上涨 22%。在美股“华丽七巨头”科技公司当中，该涨幅仅次于苹果的 25%。但对比其他半导体同行，英伟达的涨幅已经明显落后。

费城半导体指数年内涨幅接近 76%；存储厂商美光、竞争对手英特尔以及 AMD 涨幅均已经超过 180%。英伟达在该指数成分股当中的年内表现排倒数第五；整个半导体指数的整体预期市盈率为 20 倍。

强劲基本面和偏低估值之间出现明显割裂。针对这一现状，英伟达首席执行官黄仁勋在本月早些时候的高盛科技大会上表态，称英伟达是“全世界第一只、也是唯一一只成长型价值股”，认为外界对这家企业“存在极大的误解”。

“我们不仅业务保持增长，同时还持续扩大盈利。”黄仁勋说道。

盈利端的压力是问题的一部分，主要诱因来自存储芯片等核心零部件的成本上涨。彭博汇总分析师平均预测：英伟达二季度毛利率高达 75%，但预计第四季度毛利率将会回落至 72% 以下，之后的季度才有望重新回升。

TradeStation 全球市场策略主管戴维 · 拉塞尔（David Russell）认为，毛利率是压制英伟达股价的关键因素。行业竞争正在不断加剧；尤其英伟达部分最大的客户已经着手自研 AI 芯片。Meta 近期就在大力宣传自家自研芯片，Alphabet 谷歌也依靠自研芯片形成相当规模的业务。

“各大科技巨头都希望降低对英伟达的依赖。因此随着时间推移，英伟达的市场地位走弱是完全有可能发生的。这也就意味着毛利率下行的可能性大于上行，这正是投资者所顾虑的一大隐患。只有当企业自身格局向好、未来还有改善空间的时候，估值才能够抬升；英伟达目前并不具备这样的叙事逻辑。”戴维 · 拉塞尔分析。

另一方面，英伟达已经成为 AI 交易行情当中最受瞩目的标的。过去四年，英伟达股价累计涨幅超过 1600%，也曾登顶全球市值最高企业。公司营收也从 2023 财年（截至当年 1 月）的大约 270 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,811.75 亿元人民币），攀升至当前 2027 财年预估的 4,100 亿美元（现汇率约合 2.75 万亿元人民币）。

TCW 的霍顿表示：“投资者理应冷静思考，这一轮 AI 资本开支热潮究竟能否长期延续，毕竟树不可能长到天上。英伟达当前的低估值，已经反映出市场的一种预判：未来 AI 资本支出将会放缓；而放缓的触发因素要么来自大型云厂商缩减采购，要么是监管新规延迟甚至叫停相关建设。”

但在他看来，上述两种情景发生的概率并不算高。站在当下，英伟达的股价反而具备一定吸引力。

“没有人能够预判这只股票后续走势如何，但当前的基本面环境已经很有看点，各项概率条件对多头比较有利。如果二选一：后续估值修复抬升对你有利，或是估值继续下探拖累收益；我肯定倾向于前者。以目前的估值水平作为入场点位，条件是相当不错的。”