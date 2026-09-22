广汽传祺方盒子 SUV 越 7 正式上市，权益价 16.18 万-20.78 万元

IT之家 9 月 22 日消息，广汽传祺全新方盒子 SUV 越 7 今天（22 日）晚间正式上市，新车提供 4 种不同配置，指导价区间为 16.98 万-21.58 万元，上市权益价区间则是 16.18 万-20.78 万元。

两驱 Pro 版：上市指导价 16.98 万元，上市权益价 16.18 万元

两驱 Max 版：上市指导价 18.58 万元，上市权益价 17.78 万元

四驱 Max 版：上市指导价 20.58 万元，上市权益价 19.78 万元

四驱 Ultra 版：上市指导价 21.58 万元，上市权益价 20.78 万元

IT之家附各版本车型的配置差异如下图：

传祺越 7 是广汽传祺品牌首款硬核越野 SUV。新车采用当下硬派越野流行的“方盒子”车身轮廓，前脸为封闭式设计，搭配纵向排列的三颗日间行车灯。车顶前部集成激光雷达，前翼子板处配备传感器硬件，将搭载高阶辅助驾驶功能。

全系标配的配置如下：

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4999（选装后 5045）/2004（2030）/1933（1916）mm，轴距为 2900mm。通过性参数方面，接近角 34.5°、离去角 36.2°，高配带空气悬架版本接近角可达 33°、离去角 35°，最小离地间隙 160-310mm 可调。

内饰方面，传祺越 7 搭载星河智舱 ADiGO 7.0，配备贯穿式全景星际屏，拥有 1.1 米超宽全景视野。新车配备 170mm 电动长滑轨及四六分独立座椅，进一步提升空间灵活性。座舱行业首发搭载高通 QCM8838 旗舰芯片，为智能座舱与高阶辅助驾驶提供算力支撑。

动力方面，传祺越 7 搭载广汽自研“星源插混 GMC 3.0 雷霆版”系统，由 1.5T 混动发动机（最大功率 125kW）、驱动电机及 P4 后电驱组成，系统综合最大功率达 550kW，轮端扭矩可达 10000N·m，百公里加速 4.2 秒。底盘采用首创的“一体化嵌入式大梁”结构，整车扭转刚度达 38000N⋅m/deg，配备前后牙嵌式机械差速锁和中央能量锁（三把锁）。

新车电池提供 28.3kWh、45.975kWh 两种容量，对应 CLTC 纯电续航里程分别为 116km 与 188km/189km。新车还搭载行业首个 AI 全地形大师，支持 9+X 智能全地形模式。

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