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东风日产新 N7 纯电轿车上市：座椅升级、可选激光雷达，10.99 万元 ~14.69 万元

2026/9/22 19:58:26 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 風見暉一 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，东风日产新 N7 纯电轿车今日正式上市，IT之家附定价如下：

  • 510 Air 版官方指导价 11.99 万元，限时权益价 10.99 万元

  • 510 Pro 版官方指导价 12.99 万元，限时权益价 11.99 万元

  • 625 Pro 版官方指导价 13.99 万元，限时权益价 12.99 万元

  • 510 Max 激光雷达版官方指导价 13.99 万元，限时权益价 12.99 万元

  • 625 Max 激光雷达版官方指导价 14.99 万元，限时权益价 13.99 万元

  • 黑骑士版（625 Max 激光雷达）限时权益价 14.69 万元

东风日产新 N7 带来 33 项升级，外观方面延续了 N 序列设计美学，从隐藏式门把手改成了半隐藏式门把手，推出全新“青柑”车色，这是一种偏浅绿的配色；还有一个黑骑士版，带来 5 项专属升级。

舒适性方面，东风日产新 N7 的空间利用率可达 83%，行业首创 AI 零压云毯座椅，配备 12 个按摩气囊，宣称“舒适度媲美百万豪车”。该车尺寸为 4930x1895x1492mm，轴距 2915mm。

新 N7 的后排新增吸入式通风及加热，后排配备智控屏方便调节。

品质方面，东风日产承诺绝不造“速成车”，车身高强钢占比超 70%，配备 2000MPa 强度热成型 A 柱。

辅助驾驶方面，新 N7 配备激光雷达，与 Momenta 联合定制了专属辅助驾驶方案，包括底盘调校、驾乘体感、量产经验，R7 世界模型最快年底 OTA 推送升级（终身免费使用）。

此外，新 N7 拥有 Formula E 赛道技术赋能，带来赛道级扭矩矢量控制、赛道级制动管理、赛道级悬架调校。

新 N7 还配备了行业唯一的防晕车智能辅助驾驶调校，含 16 项防晕车对策，可实时优化加减速及转向平顺性。

新 N7 支持首任非营运车主三电终身质保、两年 6 万公里轮胎质保，以及车窗、保险杠、车漆的一次免费维修。

东风日产新 N7 的车机还新增了网易云音乐 App，满足用户的呼声。

该车搭载高通 8295P 座舱芯片，支持 HiCar + Carlink + CarPlay 手机互联。

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关键词：东风日产 N7

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