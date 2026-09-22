东风日产新 N7 纯电轿车上市：座椅升级、可选激光雷达，10.99 万元 ~14.69 万元

IT之家 9 月 22 日消息，东风日产新 N7 纯电轿车今日正式上市，IT之家附定价如下：

510 Air 版官方指导价 11.99 万元，限时权益价 10.99 万元

510 Pro 版官方指导价 12.99 万元，限时权益价 11.99 万元

625 Pro 版官方指导价 13.99 万元，限时权益价 12.99 万元

510 Max 激光雷达版官方指导价 13.99 万元，限时权益价 12.99 万元

625 Max 激光雷达版官方指导价 14.99 万元，限时权益价 13.99 万元

黑骑士版（625 Max 激光雷达）限时权益价 14.69 万元

东风日产新 N7 带来 33 项升级，外观方面延续了 N 序列设计美学，从隐藏式门把手改成了半隐藏式门把手，推出全新“青柑”车色，这是一种偏浅绿的配色；还有一个黑骑士版，带来 5 项专属升级。

舒适性方面，东风日产新 N7 的空间利用率可达 83%，行业首创 AI 零压云毯座椅，配备 12 个按摩气囊，宣称“舒适度媲美百万豪车”。该车尺寸为 4930x1895x1492mm，轴距 2915mm。

新 N7 的后排新增吸入式通风及加热，后排配备智控屏方便调节。

品质方面，东风日产承诺绝不造“速成车”，车身高强钢占比超 70%，配备 2000MPa 强度热成型 A 柱。

辅助驾驶方面，新 N7 配备激光雷达，与 Momenta 联合定制了专属辅助驾驶方案，包括底盘调校、驾乘体感、量产经验，R7 世界模型最快年底 OTA 推送升级（终身免费使用）。

此外，新 N7 拥有 Formula E 赛道技术赋能，带来赛道级扭矩矢量控制、赛道级制动管理、赛道级悬架调校。

新 N7 还配备了行业唯一的防晕车智能辅助驾驶调校，含 16 项防晕车对策，可实时优化加减速及转向平顺性。

新 N7 支持首任非营运车主三电终身质保、两年 6 万公里轮胎质保，以及车窗、保险杠、车漆的一次免费维修。

东风日产新 N7 的车机还新增了网易云音乐 App，满足用户的呼声。

该车搭载高通 8295P 座舱芯片，支持 HiCar + Carlink + CarPlay 手机互联。