大众在德国电车订单超过油车，代价是利润下降

IT之家 9 月 22 日消息，当地时间 21 日，据德国《汽车周刊》报道，随着电动汽车需求走高，大众汽车开始调整生产计划。此前只生产油车的沃尔夫斯堡总部工厂将取消原定的额外班次。受此影响，沃尔夫斯堡工厂今年的汽车产量也会低于预期。原计划产量超过 60 万辆，目前预计只能维持去年约 58 万辆的水平。

与此同时，专门生产电动汽车的埃姆登和茨维考工厂则将提高产能利用率。大众汽车销售董事马丁 · 桑德指出，德国和欧洲其他国家对纯电车型的需求明显上升。

汽车市场转型因此迎来重要转折点，汽油和柴油价格高企是推动因素之一。与之相伴的是燃油车需求下降，大众汽车因此需要调整各工厂的生产安排。

IT之家获悉，大众集团原本预计 2026 年电动化增长速度会相对缓慢，但市场形势发生了变化。目前，大众集团正围绕 4 座德国工厂的未来展开讨论。除了汉诺威的大众商用车工厂和奥迪内卡苏尔姆工厂，埃姆登和茨维考两座工厂进入本世纪 30 年代后的去向也没有确定。

需求增加后，埃姆登工厂至少安排了两个额外班次生产 ID.7。茨维考工厂则从 ID.3 Neo 订单增长中受益，大众集团内部人士称，订单增加有助于缓解工厂产能利用率不足的问题。

茨维考工厂暂时不会增加额外班次。埃姆登除 ID.7 外还生产 ID.4，后者也将迎来大幅更新，并更名为 ID. Tiguan。茨维考除 ID.3 Neo 外，还将生产奥迪 Q4 e-Tron。

大众集团目前订单最多的电动汽车反而都不在德国生产，涵盖 ID. Polo、Cupra Raval、斯柯达 Epiq 和 ID. Cross 共 4 款车型。其中，ID. Polo 和 Cupra Raval 由西班牙马托雷尔工厂生产，ID. Cross 和斯柯达 Epiq 则来自潘普洛纳工厂。

这 4 款“城市电车家族”车型的预订量超过 10 万辆，其中纯电 Polo 就超过 4 万辆。

如果按订单量衡量，大众汽车目前在德国接到的纯电车型订单已超过燃油车。代价是利润下降，因为每辆电车带来的利润低于同级油车。

沃尔夫斯堡总部工厂目前生产高尔夫、途观和 Tayron 等燃油车型，未来燃油版高尔夫将转移至墨西哥。最迟从 2030 年代开始，纯电高尔夫和纯电 T-Roc 也会在沃尔夫斯堡投产，ID. Tiguan 届时同样有望转移至这里生产。