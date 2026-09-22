一汽红旗首款硬派越野 G919 预售发布：首发搭载亿纬锂能大圆柱电池，35.98 万-43.98 万元

IT之家 9 月 22 日消息，一汽红旗首款硬派越野 G919 今晚预售发布，新车分四电机拓境版、四电机御境版和限定版三个版本，首发搭载亿纬锂能大圆柱电池，预售先享价格 35.98 万-43.98 万元。

四电机拓境版：35.98 万元

四电机御境版：39.98 万元

限定版：43.98 万元

据介绍，一汽红旗 G919 配备 62.9kWh 电池系统，纯电续航达 280km、综合续航 1350km，支持外接充电，12 分钟即可完成补能。新车还采用一汽旗新动力（长春）科技有限公司生产的 160kW 增程器 CA4GC20TDH-43，以及一汽集团生产的 CA2040H6REEVTX 底盘。

新车采用高强度非承载式大梁车身，搭载矢量四电机 + 2.0T 增程架构，支持扭矩 / 转速 / 方向毫秒级独立控制，拥有 18500N·m 超大轮端扭矩，支持原地掉头、灵活转向、爆胎安全、横风稳行等特性。

红旗 G919 号称拥有“百万级硬核底盘”，支持 9500N·m/° 整车车架扭转刚度、11500N·m 驱动半轴断裂扭矩，前后 2 把机械差速锁 + 能量中锁、同时配有空气悬架，拥有全地形越野能力。新车配备了防撞杠、隔挡绳、拖车钩、车顶平台、探照灯、小书包以及越野 AT 轮胎等，进一步提升了硬核氛围。

新车搭载 8295P 座舱芯片，车内配备 17.3 英寸 3K 中控屏 + 17.3 英寸 3K 二排娱乐屏，车机内置豆包 & 千问，支持双 AI 大模型交互。

红旗 G919 前排座椅支持加热 / 通风 + 8 点深层按摩，座椅三档坐垫软硬可调，支持超 10mm 侧翼随速支撑。同时，女王副驾支持电动腿托四向调节。

IT之家注意到，新车还搭载红旗司南组合辅助驾驶 5.0 Max 系统，配备动态可变焦高性能激光雷达，支持车位到车位领航辅助、全场景智能泊车辅助，提供激光 + 视觉光 + 红外光三光一体主动安全能力。

红旗 G919 尺寸为 5135×2050×1950mm、轴距 2900mm，轮胎规格 275/60R20，整备质量 3150/3175kg，可选牵引专用装置；采用 9H4M 笼式车身结构设计，高强钢占比达 84.4%；电池采用电池气电分离技术，电池底部护板拥有三重防护，抗冲击性能超国标 10 倍。