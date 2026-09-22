岚图梦想家 9“新时代旗舰 MPV”上市，41.99 万-52.99 万元

IT之家 9 月 22 日消息，岚图梦想家 9 于今天（22 日）晚间正式上市，新车定位“新时代旗舰 MPV”，售价区间为 41.99 万元至 51.99 万元，提供 Ultra、Ultra+ 和礼尊版三个版型，涵盖插混和纯电两种动力形式，共计 6 个配置。

礼尊版：PHEV 51.99 万元，EV 52.99 万元

Ultra+ 版：PHEV 45.99 万元，EV 46.99 万元

Ultra 版：PHEV 41.99 万元，EV 42.99 万元

IT之家附上官方介绍如下图：

外观方面，梦想家 9 延续家族直瀑式中网设计，配备全球首款可升降发光立标 —— 由 2520 组精密切割工艺打造，支持自行调节升降及发光，配合 HUAWEI XPIXEL 双百万像素全彩智慧大灯（双侧总像素达 260 万，为普通矩阵式 LED 大灯的 40 倍以上），可实现“步步生金”“鲲鹏击浪”等迎宾光效，并可在路面投射导航箭头、车道偏离预警等安全信息。

车身采用上下双拼撞色设计，标配 20 英寸镜面电镀轮毂，尾灯采用晶钻切割工艺，与前大灯设计形成呼应。

内饰方面，梦想家 9 采用“天地入怀”设计理念，提供紫玉白、檀影棕两种配色，车内铺陈 18 处北欧枫木饰板。前排搭载双 15.6 英寸华为车载智慧屏，分段式全景穹顶从前排延伸至三排。

二排礼宾座椅集旋转、横滑、零重力及机械按摩于一体，支持 45°、90°、180° 多档旋转，一键零重力模式可延展至 147° 平躺姿态，座椅两侧配备行业最大双可拆卸扶手控制屏。

二三排配备 LC 自适应调光玻璃，支持 10 毫秒无级调光。车内还搭载 13L 双门智能冷暖箱（温域覆盖-6℃ 至 50℃）与 21.4 英寸吸顶巨幕，全车座椅标配通风、加热与按摩功能。

底盘方面，梦想家 9 搭载“虎踞底盘 P”，配备三腔空气弹簧与双阀 EDC 可变阻尼减振器，可根据路况实时调整悬架刚度与阻尼。悬架采用前双叉臂、后五连杆独立结构，配合 VMC 智能域控车身管理系统，支持对四轮驱动力、制动力及悬架参数的毫秒级协同调节，还配有双向 10° 后轮转向系统。同时，新车配备智能电动四驱系统，可根据驾驶模式与路况实现前后轴扭矩智能分配。

作为岚图品牌旗舰 MPV，梦想家 9 基于全域 L3 级电子电气架构打造，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统，配备 37 个感知传感器，包括新一代 896 线双光路图像级主激光雷达与 3 颗固态补盲雷达，实现城市、高速、泊车等全场景智驾覆盖。

座舱方面，新车采用鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，搭载 MoLA 2.0 架构，引入新一代多模态大模型，SystemAgent 端到端大模型参数达千亿级（上一代为百亿级），交互响应与语义理解能力显著增强。

三电系统方面，梦想家 9 全系标配 800V 高压平台。插混版配备 65kWh 电池，支持 5C 超快充，官方数据显示电量从 20% 充至 80% 仅需 12 分钟；纯电版搭载 120kWh 电池，这也是当前 MPV 市场中容量最大的电池包。