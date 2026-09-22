OPPO Find X10 Pro Max 发布：首发三 2 亿像素镜头群，售价 6799 元起

IT之家 9 月 22 日消息，在今晚的 OPPO Find X10 系列新品发布会上，OPPO Find X10 Pro Max 正式发布，OPPO 称这不只是 Find 的第一台 Pro Max，更是一台大家前所未见的相机。OPPO Find X10 Pro Max 售价 6799 元起。

IT之家附具体售价如下：

12+256GB 售价 6799 元

12+512GB 售价 7499 元

16+512GB 售价 7999 元

16GB+1TB 售价 8999 元

据IT之家在发布会现场了解到，外观方面，OPPO Find X10 Pro Max 背板拥有哈苏影像印迹，汲取经典相机材质分区灵感，呈现金属平纹与立体编织两种质感，让视觉层次更丰富。贯穿镜头模组的橙光印记，灵感源自经典哈苏相机。银色金属齿纹，致敬经典相机的触感与操作仪式感。全新 LUMO 原色舱搭载第二代丹霞色彩还原镜头，为全场景的色彩保驾护航。OPPO Find X10 Pro Max 提供月白、暖橙、浅钛三款全新配色，此外，该机支持 IP69、68、66 防尘防水与瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证。

OPPO Find X10 Pro Max 行业首发三 2 亿像素镜头群，覆盖超广角、主摄、长焦镜头，可以同时兼顾超高像素、超大视角与超高感光能力。

哈苏 2 亿超清超广镜头：配备 1/1.56 大底传感器与 F2.2 大光圈，大幅提升进光量至 202% 。配合 124° 超广视野，无论壮阔风景还是多人合照，一镜轻松收揽。

哈苏 2 亿超动态主摄：拥有 17EV 超高单帧动态范围，还有 F1.5 超大光圈。

哈苏 2 亿超清长焦镜头：拥有 Pro Max 长焦里，最高的像素和最大的光圈，支持 CIPA7.5 的专业防抖能力。

除了三 2 亿镜头群，全新升级的“第二代丹霞色彩还原镜头”以及 LUMO 原生光影引擎，在复杂光源下无论明暗，也能做到色彩更还原，光影更真实。

官方称，OPPO Find X10 Pro Max 还是一个 8K 全焦段电影机，依托三 2 亿镜头群，支持 8K 全焦段 Log 视频录制和全焦段 4K 120fps 杜比视界。配合地平线防抖，手持拍摄画面始终平稳。首发 DeepPix 传感器技术，满阱容量提升 60%，支持 16-bit 单帧 HDR 输出与超低功耗表现，无惧大光比场景，精准还原光影层次。OPPO 联合 TILTA 铁头，完整接入 KHRONOS 摄影生态。与 Blackmagic Camera 深度合作，支持调用原生的杜比视界、O-Log2 及 Open Gate，给创作者带来更丰富、更原生的拍摄画质和拍摄能力。

性能方面，OPPO Find X10 Pro Max 搭载 2nm 旗舰芯天玑 9600 Pro 芯片，配合 ColorOS 17，在新一代潮汐引擎的智能调度下，让 2 亿像素照片拍摄间隔缩短至 0.7s，提升 10 倍。

OPPO Find X10 Pro Max 搭载新一代 1nit 明眸护眼屏，实现 95% BT.2020 超广色域显示。新增五通道环境色温传感器，实时感知周围光亮与色彩变化，在不同环境下的亮度和色彩表现更加准确和生动。新一代山海通信支持全球 230 多个国家与地区的运营商信号，实现三网三待，出境差旅无需换卡。此外，该机搭载 8000mAh 电池。

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