OPPO 33W 口袋充移动电源 10000 开售：新国标、A+C 双口，149 元

IT之家 9 月 22 日消息，OPPO 33W 口袋充超级闪充移动电源 10000 现已开售，容量 10000mAh，售价 149 元。

这款移动电源重约 204g，尺寸为 110.6×70.6×18.1mm，有卡其香氛和轻盈粉两种颜色可选；获得 2026 新国标认证，支持 ColorOS 系统级互联生态，可查看移动电源的剩余电量、电池健康度、实时温度等信息。

这款移动电源配备 A + C 双口输出，兼容 SUPERVOOC、PD、PPS、QC、UFCS 等协议；USB-C 单口和 USB-A 单口最大功率均为 33W ，双口同时输出时最高为 5V 4A；支持自动识别小电流设备，可为智能手表、耳机、手环等小设备稳定充电。

这款产品附赠了一条长度 0.2m 的 3A 手提充电线，采用高密度编织材质，支持快速拆卸装配，双 Type-C 口设计，出门无需额外带线。

IT之家附这款新品详细参数如下：

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