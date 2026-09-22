CDPR 给 XBOX 玩家送福利：《巫师 3：重制版》将加入 Play Anywhere

IT之家 9 月 22 日消息，据外媒 VGC 今天（22 日）晚间报道，CD Projekt Red 确认，《巫师 3：狂猎-重制版》还将为 XBOX 玩家带来一项额外福利。除了免费升级至重制版外，游戏还将加入 XBOX Play Anywhere。

《巫师 3：重制版》定于 9 月 29 日登陆所有平台，原版玩家均可免费升级，而 XBOX 玩家获得的权益更多。

目前，《巫师 3：狂猎》只支持“智能分发”，系统会根据玩家使用的是 XBOX One 还是 XBOX Series X/S，自动安装对应版本。重制版上线后，游戏还将支持 XBOX Play Anywhere，无需额外付费便可获得 PC 版。

届时，玩家可以通过 PC 端 XBOX 应用下载游戏，XBOX 版与 PC 版的游戏存档也可以相互同步。借助这一功能，玩家还能在支持 XBOX 的掌机上运行游戏。

本作原版于 2015 年问世，重制版在今年的科隆游戏展期间官宣，将带来画面提升、此前推出的两部扩展资料片以及更多便利性改进。

重制版还将强化战斗和移动系统，为部分能力加入新的音效。游戏内技能树也会重新设计，并加入幻化功能和新的战斗终结技。

据IT之家了解，本月早些时候，CDPR 确认，此前公布的初代《巫师》重制版暂时搁置，开发重心转向《巫师 3：狂猎》即将推出的扩展资料片《旧时曲》。