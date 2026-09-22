可当助听器，依视路发布 Nuance Audio Plus 智能眼镜

IT之家 9 月 22 日消息，依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）今日发布了新款 Nuance Audio Plus 眼镜，这款产品可以直接充当非处方（OTC）助听器。

新款 Nuance Audio Plus 将已经获得美国 FDA 认证的助听器技术收纳在镜腿当中；镜腿外观厚度和普通眼镜相差不大，隐蔽性很强。相比旧款，Plus 版本升级了声音增益效果、优化了人声清晰度，新增机身实体按键，续航最长可达 10 小时。

Nuance Audio Plus 现已在美国开售。一共有 3 款镜框造型：Square 方形款、Pathos、Upturn 上扬款；提供 5 种配色：亮黑、亮酒红、深蓝、琥珀色、橄榄绿。产品起售价 829 美元（IT之家注：现汇率约合 5,563 元人民币）；如果额外选配定制度数镜片，价格还会更高。旧版普通 Nuance Audio 依旧继续售卖，起售价 699 美元（现汇率约合 4,690 元人民币）。

本次升级最亮眼的部分就是声音放大能力，嘈杂环境下的人声识别清晰度得到优化。用户可以通过配套手机 App 切换两种收音模式：

Frontal（前方模式）：专门拾取并放大正面对话对象的人声，适合面对面交谈；

All‑Around（全向模式）：对周围全部环境声音统一放大。

App 内置 4 套预设声音增益方案，降噪分为三档，可以自行控制希望保留多少环境背景噪音。

为减少用户频繁掏出手机操作，Nuance Audio Plus 新增镜框上的实体按键：独立电源滑动开关、专属音量按键。镜腿折叠之后眼镜自动进入休眠模式，可以延长续航；重新展开镜腿就快速开机唤醒。

接打电话功能存在平台限制：当眼镜与 iPhone 配对时，可以直接通过眼镜接听来电，无需拿起手机；Android 手机不支持该接听功能。