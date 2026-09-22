NVIDIA 发布 617.14 显卡驱动：支持《控制：共振》《战争机器：事变日》《巫师 3：狂猎重制版》

IT之家 9 月 22 日消息，NVIDIA（英伟达）今日发布了全新 GeForce Game Ready 617.14 WHQL 驱动程序，为多款支持 DLSS 和 RTX 技术的最新游戏提供优化体验，同时修复了此前版本驱动存在的多个问题。

IT之家附官方公告链接：https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/control-resonant-gears-of-war-e-day-geforce-game-ready-driver/。

新游戏支持与性能优化

为《控制：共振》 (CONTROL Resonant) 《战争机器：事变日》 (Gears of War: E-Day) 《巫师 3：狂猎重制版》 (The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered) 《永恒之塔 2》 (AION 2) 提供最佳游戏体验，四款游戏均支持 DLSS 和 RTX 技术

问题修复

游戏问题：更新到 616.56 驱动后，《审判之眼》《审判之逝》《VR 战士 5 R.E.V.O.》可能无法启动

通用问题：更新到 R615 驱动后，三星玄龙骑士 (Odyssey) G95NC 显示器通过 HDMI 连接时无画面

通用问题：更新到 R615 驱动后，部分显示器通过 DisplayPort 连接时无法从睡眠状态唤醒

该驱动为正式版 Game Ready 驱动，适用于全系列 NVIDIA GeForce 显卡，用户可通过 NVIDIA GeForce Experience 或官网下载更新。

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