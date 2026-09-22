超频三融核系列 27 英寸 AI 模组化整机开售：酷睿 Ultra 5 125U 处理器，首发 11999 元

IT之家 9 月 22 日消息，超频三融核系列 27 英寸 AI 模组化整机现已开售，新品采用酷睿 Ultra 5 125U 处理器，专为本地轻量 AI 部署设计，首发售价 11999 元。

据介绍，这款产品不仅是一体机，而是高品质显示器 +AI 主机的融合体。搭载英特尔酷睿 Ultra 5 125U 处理器，拥有 12 核心 24 线程架构，配备 DDR5 高频内存。

同时，这款产品采用全铝 CNC 外壳，配色为星空银。搭载 27 英寸 2K 180Hz 高刷 IPS 面板，采用 DC 调光，最高亮度 350cd/m²。

值得注意的是，该产品采用磁吸顶盖设计，徒手即可更换硬盘、加装内存和清灰，支持后续升级高算力主板。该机拥有 USB 3.2、HDMI、DisplayPort、USB2.0 和 RJ45 等接口，核心部件质保 3 年。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在天猫开售，首发售价 11999 元。

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