宁德时代海外最大生产基地：匈牙利电池工厂今日启动电芯试生产

IT之家 9 月 22 日消息，宁德时代宣布，已于 2026 年 9 月 22 日在新建的匈牙利德布勒森电芯工厂正式开启试生产；该公司已经全部满足试运转所需要的各项前置条件。试生产阶段的目标是完成生产设备调试、优化并验证整套制造工艺，为后续正式量产做好准备。宁德时代称，德布勒森项目将继续同匈牙利政府以及监管部门紧密协作，在环保议题以及员工职业健康与安全方面维持高标准。

IT之家注意到，宁德时代在 2022 年 8 月宣布建设位于德布勒森的第二座欧洲电池工厂，项目初衷是深度融入欧洲汽车与电动出行供应链，更好服务欧洲头部车企。首座电芯厂房于 2023 年夏季动工；2026 年春季厂房已经完成先进生产设备的进驻安装。2026 年 8 月项目取得使用许可之后，公司补齐了 IPPC（综合污染预防与控制）许可所要求的全部前置条件；9 月 22 日起，工厂两条电芯生产线率先启动试运转。

在核发使用许可之前，匈牙利豪伊杜‑比哈尔州政府办公室针对宁德时代厂区开展过多轮现场核查，跟进此前当地居民高度关切的各类问题。监管机构确认：企业已经整改完毕审批流程当中所发现的全部缺陷。

作为一处战略性制造枢纽，德布勒森工厂将供货多家欧洲主流头部车企。近年这些车企已经在匈牙利布局了可观的电动汽车产能。作为全球电池技术龙头，宁德时代在德布勒森落地高度柔性的先进产线，以便持续响应客户需求。

自 2024 年秋季开始，宁德时代德布勒森厂区就已经开展电池模组的生产；截至目前模组累计产量已经达到 53.7 万套。待全部设施建成之后，这座匈牙利工厂将成为宁德时代中国以外规模最大的生产基地，规划总产能 100GWh。