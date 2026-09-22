华为 Mate XT 2 三折叠手机独占功能下放，Pura X View 新增桌面下滑自定义功能

IT之家 9 月 22 日消息，在本月初的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate XT 2 非凡大师全新展翼三折叠手机。

该机发布后独占了一项新功能 —— 支持桌面下滑操作自定义。用户可自行选择桌面任意位置下滑时进入小艺搜索，或按照不同的下滑区域分别进入小艺搜索、通知中心和控制中心。

桌面上方区域下滑进入小艺搜索

左下方区域下滑进入通知中心

右下方区域下滑进入控制中心

值得一提的是，华为 Pura X View 阔直板手机已开启 HarmonyOS 7.0.0.107 SP8 版本推送。IT之家实测发现，在更新该版本后，Pura X View 也支持了该功能（新版本更新日志并未提及）。

华为 Pura X View 用户可在“设置-桌面和个性化-桌面设置”的“桌面下滑”中找到该选项。

需要注意的是，目前该功能也存在“代价”—— 此前桌面下滑支持开启 / 关闭，新版本不支持该项设置。用户在前一个版本可以选择关闭这一功能，随后就无法在桌面进行下拉操作，可以避免部分场景的误操作。版本更新后，目前只能在两种自定义选项中二选一。

如果用户此前已关闭桌面下滑操作，更新后也可以继续保持该设置操作。但如果更新后手动选择两种方案之一，则目前无法在当前页面关闭桌面下滑操作。

IT之家另附华为 Pura X View 阔直板手机新版本更新日志如下：