索尼被曝测试 PlayStation 新奖励机制：购买部分游戏可获“返利”

IT之家 9 月 22 日消息，据外媒 Eurogamer 今天（22 日）晚间报道，索尼被曝正测试一项新的 PlayStation 奖励计划。近期多名用户在社交媒体和 Reddit 发帖称，从 PlayStation 商店购买某些游戏时，可以额外获得钱包余额奖励。

Reddit 用户 JannJans 晒出的美国版 PlayStation 商店页面显示，《黎明行者之血》标准版和日蚀版均提供钱包余额奖励。两个版本的页面都注明“包含钱包余额”，优惠将于 9 月 29 日结束。

JannJans 写道：“我当时正在《龙之信条 2》和《黎明行者之血》之间做选择，后来发现后者有一项特别优惠。”购买《黎明行者之血》后，其 PlayStation 商店钱包果然收到了 10 美元（IT之家注：现汇率约合 67.1 元人民币）。

其他用户也称遇到了类似情况，其中还有美国以外的玩家。据称，《共鸣：瘟疫传说传承》《星球大战：零号连队》和《月光光心慌慌》等近期发售的游戏也出现了同样的提示。

目前没有直接迹象说明钱包余额奖励属于更大规模的奖励计划。今年 2 月，PlayStation 商店中曾出现一款名为 Wallet Credits 的应用，报道认为这款应用或与此事存在联系。

购买特定商品返还商店余额并非新做法，世界各地许多商店都采用类似机制。譬如，微软多年来也在 XBOX 商店使用这种方式；近期预购《使命召唤：现代战争 4》的玩家就曾在限时活动中获得 5 美元（现汇率约合 33.6 元人民币）余额奖励。

尚不清楚为什么只有部分玩家能看到这项优惠。报道分析称，一种可能是与 PlayStation 测试动态定价机制有关。官方会评估不同消费者购买某款游戏的可能性，并据此向不同消费者提供不同价格。

还有一种可能是，这项优惠属于索尼正在筹备、或许准备公布的更大规模奖励或忠诚度计划，而目前遇到优惠的玩家恰好处于被指定可以获得奖励的等级。