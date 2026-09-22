微软官宣新一轮裁员开启 XBOX“重整”新阶段：整合多家工作室，下一部《光环》交给动视开发

IT之家 9 月 22 日消息，北京时间今天（22 日）晚间，微软启动新一轮裁员，约 500 人受到影响，其中大部分来自 XBOX 游戏业务，云 +AI 等其他部门也有少量岗位被撤销。
这是微软继 7 月之后再次裁员。微软当时称，将削减全球员工总数的 2.1%，按当时规模约为 4800 人。
经过多年扩张和大规模收购后，微软持续收缩游戏业务规模。本轮裁员是这一调整的最新一步。XBOX 计划在微软本财年结束前裁减约 20% 的员工，同时重新整合旗下工作室，并重新决定哪些业务仍由微软继续持有。
XBOX 这轮“重整”的最新措施包括裁减 268 个游戏业务岗位、调整旗下工作室的组织架构，并进一步推进工作室剥离计划。
微软游戏业务执行副总裁马特 · 布蒂在介绍重整进展的内部备忘录中写道：“自 7 月以来完成的各项行动，包括工作室剥离，使此前公布的重组计划大约完成了四分之三。”
《商业内幕》查阅的文件显示，在 7 月的裁员中，微软向大多数被裁美国员工提供的遣散补偿最高可达 39 周基本工资，最低为 60 天基本工资，并会根据资历和任职年限进一步增加。
IT之家附布蒂此次撰写的内部备忘录大意如下：
我写这封信，是想向大家介绍今年早些时候公布的 XBOX 重整计划的几项最新进展。
首先，我们将在光环工作室、其他第一方工作室，以及 XBOX 游戏工作室的管理和中央职能部门裁减 268 个岗位。自 7 月以来完成的各项行动，包括工作室剥离，使此前公布的重组计划大约完成了四分之三。我由衷感谢同事们创造的一切，也清楚对于即将离开的同事和他们身边的团队来说，今天会非常艰难。
第二，我们将重新调整旗下工作室的组织架构。我们的目标是减少业务单元数量，把原本就密切合作的团队进一步整合，并集中发行方面的专业能力，从而强化旗下游戏及游戏系列。
动视的管理范围将扩展至 World's Edge 和 Rare。下一部《光环》作品也将由动视开发，并由一支专门组建的新团队负责。这支团队独立于《使命召唤》现有的开发工作和未来规划。光环工作室仍将保留一支小型团队，继续服务《光环》玩家社区，并支持目前仍在运营的游戏。
贝塞斯达将把黑曜石娱乐纳入管理范围。黑曜石娱乐会继续推进现有项目，包括《禁闭求生》，以及与贝塞斯达合作开发的新《辐射》项目。
King 则将接管 Microsoft Casual Games，把微软旗下两个在休闲游戏设计和长期运营方面处于全球领先地位的团队整合起来。
Playground Games 与 Turn 10 将合并为一家工作室，今后集中负责《极限竞速》和《神鬼寓言》系列。过去十多年间，两家工作室一直在技术、创意和游戏系列开发方面保持合作，此次调整将正式把双方的工作合并到同一支团队。
第三，更新一下工作室剥离计划的进展：8 月，Compulsion Games 和 Double Fine 连同各自的 IP、历史作品目录以及维持运营所需的资金交由原管理团队接手。Undead Labs 现也以类似条件完成转移，并将在新的发行商支持下推出《腐烂国度 3》，首发当天登陆 Game Pass。针对 Ninja Theory 的两项独立交易协议则均未能达成。
我们接下来将就拟关闭 Ninja Theory 一事与员工展开协商，同时继续寻找其他方案。与 Arkane 的协商仍在进行，预计会持续到今年年底。
今天，我们首先要做的是支持受到影响的同事，并以关怀和尊重彼此相待。未来一周，我会与各工作室进行交流。10 月 6 日举行全员大会时，我们将以整个 XBOX 团队的身份齐聚一堂，回顾已经取得的进展，并展望 XBOX 历史上最强大的游戏阵容之一。
马特