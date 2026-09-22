微软官宣新一轮裁员开启 XBOX“重整”新阶段：整合多家工作室，下一部《光环》交给动视开发

IT之家 9 月 22 日消息，北京时间今天（22 日）晚间，微软启动新一轮裁员，约 500 人受到影响，其中大部分来自 XBOX 游戏业务，云 +AI 等其他部门也有少量岗位被撤销。

这是微软继 7 月之后再次裁员。微软当时称，将削减全球员工总数的 2.1%，按当时规模约为 4800 人。

经过多年扩张和大规模收购后，微软持续收缩游戏业务规模。本轮裁员是这一调整的最新一步。XBOX 计划在微软本财年结束前裁减约 20% 的员工，同时重新整合旗下工作室，并重新决定哪些业务仍由微软继续持有。

XBOX 这轮“重整”的最新措施包括裁减 268 个游戏业务岗位、调整旗下工作室的组织架构，并进一步推进工作室剥离计划。

微软游戏业务执行副总裁马特 · 布蒂在介绍重整进展的内部备忘录中写道：“自 7 月以来完成的各项行动，包括工作室剥离，使此前公布的重组计划大约完成了四分之三。”

《商业内幕》查阅的文件显示，在 7 月的裁员中，微软向大多数被裁美国员工提供的遣散补偿最高可达 39 周基本工资，最低为 60 天基本工资，并会根据资历和任职年限进一步增加。

IT之家附布蒂此次撰写的内部备忘录大意如下：