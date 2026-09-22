拿下 2 亿日活跃用户后，消息称字节跳动豆包收缩对话团队

IT之家 9 月 22 日消息，《晚点 LatePost》今天（22 日）晚间发布消息称，豆包通用 Session 团队正在减员，规模预计减半。该团队此前约有 50 人，一度是豆包内规模最大的团队，主要负责豆包的对话（Chat）产品能力，包括策略、评测等工作。此次调整后，部分人员将转岗至豆包商业化、飞书等团队，其余人员将被裁撤。

消息称豆包负责人赵祺推动了此次人员调整。他在字节已有十余年履历，此前负责增长中台、穿山甲（字节旗下广告平台），之后转岗至集团人力资源部门，为字节 AI 业务搭建人才体系。2025 年 9 月，赵祺转岗至豆包，后于今年 7 月飞书、豆包产品团队整合后成为新产品团队负责人。

赵祺在转岗到豆包后依旧看中人效，拆散了豆包此前的独立评测团队，并将其分到各业务组。

IT之家从报道中获悉，负责对话方向的产品后训练团队（Product Posttrain-Chat）也在缩减。该团队由朱文佳负责，隶属于大模型部门 Seed，与豆包产品团队协作，基于 Seed 的基础模型进行后训练，产出供豆包直接调用的小模型。由于业务需求减少，部分员工已转岗至 Horizon RL、产品后训练-办公（Product Posttrain-Work）等其他部门。另据了解，对话模型合版负责人在一个月内换了两次。

豆包凭借超 2 亿的 DAU，目前已跻身国内日活跃用户数最高 AI 应用之列。报道指出，其过去的成功本质上仍是对话产品的成功。而到了今年，对话类产品开始逐渐显现出商业化的瓶颈。

人员缩减并不意味着豆包放弃了对话，团队目前仍在优化对话效果。6 月前后，后训练团队将支撑豆包对话的多个小模型合并成一个模型。

报道援引字节人士的话说，公司目前已拿到日活 2 亿的入口，未来若要验证新的方向便仍可依靠这批用户，以及已经积累的产品和算法能力快速跟进。