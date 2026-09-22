首发 14999 元起：拓竹发布 R1 激光切割机，55W 高功率二氧化碳激光

IT之家 9 月 22 日消息，拓竹今日正式发布 R1 激光切割机，新品采用 55W 高功率二氧化碳激光，主打自动光路校准、主动振动补偿、三重定位系统，首发售价 14999 元起。

据介绍，这款产品搭载 55W 高功率二氧化碳激光，能够切割木材、亚克力、布料和皮革等材料，可一次切穿 18mm 黑胡桃木胶合板或 20mm 亚克力，厚重材料切口整洁、断面干净。

同时，该产品配合滚轮送料机使用时，可加工最长 3 米的材料，满足家具家居定制、空间设计、广告标牌制作等需求。配备双摄像头、双激光雷达、双编码器等，实现 0.2mm 高定位精度。支持旋转轴加工、透明材料加工、精细件加工和循边切割。

值得注意的是，该产品机身自带触控显示屏，可快速完成校准、寿命检查、故障排查。使用官方材料制作时，R1 可以自动识别耗材类型，无需手动配置参数。搭载贯穿式风道，可将烟雾和颗粒物快速排出，舱内无污染沉积。

此外，该产品还可直连 E1 Pro 空气净化器，拦截烟尘、异味和有害气体，通过 Class 1 激光安全等级认证，使用时无需佩戴护目镜，更不需要特殊工作空间。

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