逾七成美国人担忧 AI 公司防控不力，超半数支持放缓开发

北京时间 9 月 22 日，据路透社报道，就在人们越来越担忧 AI 技术的未来走向之际，路透社 / 益普索的最新民调显示，接近四分之三的美国人 (大约 73%) 担心 AI 公司在防止 AI 对社会造成严重危害方面做得还不够。

AI 在美国引发争议

这项为期四天的民调在上周日结束。结果显示，39% 的受访者认为 AI 正在对社会产生负面影响，高于上月的 36%，也是路透社 / 益普索自 3 月开始提出该问题以来的最高比例。只有 11% 的人认为这项新技术是积极的。其余受访者表示不确定或未回答该问题。

民调发现，许多美国人对 AI 公司自我监管的能力缺乏信心。大多数受访者表示，联邦政府官员应该在制定 AI 安全标准方面发挥重要作用。

超半数认为放缓 AI 发展是好事

大多数美国人 (大约 69%) 表示，他们关注了大型 AI 公司呼吁放缓 AI 开发、同时加强监管和安全标准的新闻。路透社 / 益普索民调显示，约 55% 的受访者认为放缓 AI 开发是件好事，13% 认为这是坏事，其余受访者表示不确定或未回答该问题。

大约 73% 的受访者表示，对美国而言，确保 AI 以安全、负责任的方式开发更为重要。23% 的受访者则认为，美国在 AI 开发方面保持对世界其他地区的领先更为重要。

尽管从美国参议员伯尼 · 桑德斯 (Bernie Sanders) 到特朗普亲密盟友史蒂夫 · 班农 (Steve Bannon) 在内的知名人士都呼吁联邦政府采取行动，但到目前为止进展甚微。特朗普本人支持快速推进这项技术的发展。共和党主导的众议院一直休会至 11 月，这使得短期内迅速采取行动的可能性很小。