奔驰承认德国工厂竞争力不足：若无法降本恐将关停两座工厂

IT之家 9 月 22 日消息，据路透社今天（22 日）报道，奔驰承认，目前其德国工厂按国际标准衡量已缺乏竞争力，劳动力成本过高尤其突出。

此前，负责生产、质量和供应链管理的董事会成员迈克尔 · 希贝向员工发出警告，如果无法压低成本，奔驰恐将关闭德国两座工厂。

奔驰在发给路透社的电邮声明中提到，公司希望保住德国的工厂和就业岗位。“但要实现这一目标，德国需要具备能够提高生产率的框架条件。”

当地时间周一，希贝在奔驰拥有 111 年历史的辛德芬根工厂告知员工，如果成本降不下来，关厂就可能成为现实。“我们的明确目标是保留所有德国生产基地。要实现这一目标，各方必须共同承诺采取降本措施。”

根据奔驰公布的演讲节选，希贝说：“如果我们无法做到这一点，我们唯有在德国关闭一家整车装配厂和一家动力总成工厂。”

奔驰没有透露面临关闭的可能是哪些工厂。

奔驰中央员工代表机构“总职工委员会”一名发言人直言：“拿关闭工厂来威胁员工，不是塑造未来的办法。任何采取这种做法的人，都必须预料到我们会坚决抵制。如果管理董事会以为能用‘让步，否则关厂’的最后通牒向员工施压，我们的回答很明确：‘绝不允许这种事发生。’”

IT之家从报道中获悉，这场员工大会举行时，德国金属工业工会正在该国组织抗议活动，数万名汽车行业员工参加示威，反对业内大规模裁员。德国汽车业正面临双重压力，一方面需要同成本更低的中国竞争对手较量，另一方面还要消化美国高额关税带来的冲击。