今日秋分：云清月秀，罗衫怯怯风露凉

IT之家 9 月 23 日消息今天是农历二十四节气中的秋分，秋分之“分”为“半”之意，这是昼夜在春分之后又一次平分。阴阳相半，昼夜均衡，冷暖相宜，天气给人的感觉是比较舒适的。

①秋分时阳光几乎直射赤道，昼夜等长；秋分后，北半球开始昼短夜长；②冷空气日渐活跃，应随时注意衣物增减；③早睡早起、多食新鲜果蔬；④此时节，枫叶红似火，稻谷遍地黄，丹桂花飘香，蟹肥菊正黄，处处秋色迷人。秋意渐浓，一起迎接丰收的秋天！

在天文历法上，秋分的含义有二，其一是太阳在这一天到达黄经 180 度，直射地球赤道，因此这一天 24 小时昼夜均分，各 12 小时，全球无极昼极夜现象。秋分之后，北极附近极夜范围渐大，南极附近极昼范围渐大。其二，则是按我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为四季开始的季节划分法，秋分日居秋季 90 天之中，平分秋季。

秋分气候

秋分时节，在我国南北气候的差异会比较明显，在新疆、青海、四川、西藏、内蒙古、黑龙江等少数偏西偏北的地方已经进入初冬，我国最北的漠河、呼玛等地区有时甚至会飘雪，而黑龙江、吉林和辽宁的部分地区已进入了深秋，山区密林已经层林尽染，天气十分凉爽。

而在华南地区如广东、广西和海南等地，日平均气温仍然能保持在 22℃ 以上，人们还需要吹空调，漫长的夏季还在延续，但相比盛夏时节，天气自然会凉快很多，极热的天气已经比较少，并且昼夜温差变大。而随着冷空气南下，和衰弱的暖空气相遇，也会产生频繁的降水，有时也还会有雷暴天气，伴随着一场场秋雨的降临，气温也会逐步下降。

同时秋分时节，也是农业生产上重要的节气，秋分后太阳直射的位置移至南半球，北半球得到的太阳辐射越来越少，而地面散失的热量却较多，气温降低的速度明显加快，东北地区降温早的年分，秋分见霜已不足为奇。

秋分养生

进入秋分，在起居方面要尽量的做到早睡早起，秋天早睡能够让身体顺应阳气，晚睡的话，容易让身体接触到阴气，影响到身体的调节。而早起能够使得肺气得到很好的舒展，对于调理肺部是非常有益处的。

秋分时节，饮食应以温、软、淡、素、鲜为宜，定时定量，少食多餐，不吃过凉、过烫、过硬、过辣、过黏食物，避免暴饮暴食，戒烟限酒。此外，不论是西瓜还是香瓜、菜瓜都不能多吃，否则会损伤脾胃的阳气。中医养生学家还提倡在秋季期间每天早晨吃粥，在配制这些粥品食疗时，不妨选用一些中药，如枸杞、怀山药、黄芪、党参、茯苓等。

俗话说春捂秋冻，这是有道理的，但是并不是对每一个人都适合，还是应该根据自身的体质适当添加衣物，例如胃病患者适当穿上外套能够保养好胃部，避免胃部疾病的发生，从而可以调节好身体。

秋分习俗

秋分立秋社

古人立社，原本是为了春天祈祷农事顺利举行的祭祀，后来倡导“春祈秋报”的做法，于是在秋分节气之际又设立秋社，如同拔楔最初只有上巳节 (三月三日) 的春楔，如兰亭曲水流觞等，后来春秋两季的佳日，都借以举行游戏活动，于是又有了秋楔。大概民间认为春季农事即将开始，祭祀可以祈祷农事顺利，而秋季耕作结束，便应以举行祭赛来表达感恩之情。

唐代以来，秋社的日期，各地都不相同。如安徽贵池在八月上旬，重庆万县以八月十五日为秋社，江苏通州在九月九日，湖北监利在八月初一，而其他各县，或者在八月二日，或者在九月九日，或者在十月一日，都不一样。一般来说，秋社都取立秋后的第五个戊日，大约在农历八月秋分前后。无论秋社在何时，每逢此时，人们都要祭祀先农，并举行各种娱乐活动。

秋祭月

秋分曾是传统的“祭月节”。如古有“春祭日，秋祭月”之说。现在的中秋节则是由传统的“祭月节”而来。据考证，最初“祭月节”是定在“秋分”这一天，不过由于这一天在农历八月里的日子每年不同，不一定都有圆月。而祭月无月则是大煞风景的。所以，后来就将“祭月节”由“秋分”调至中秋。

据史书记载，早在周朝，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。其祭祀的场所称为日坛、地坛、月坛、天坛。分设在东南西北四个方向。我国各地至今遗存着许多“拜月坛”、“拜月亭”、“望月楼”的古迹。民间的祭月习俗因地区不同仪式各异。

送秋牛

秋分随之即到，其时便出现挨家送秋牛图的。其图是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气，还要印上农夫耕田图样，名曰“秋牛图”。送图者都是些民间善言唱者，主要说些秋耕和吉祥不违农时的话，每到一家更是即景生情，见啥说啥，说得主人乐而给钱为止。言词虽随口而出，却句句有韵动听。俗称“说秋”，说秋人便叫“秋官”。

下面是关于秋分的诗词：

《山居秋暝》

唐代诗人王维

空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。

竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。

《秋夜曲》

唐代诗人王维

桂魄初生秋露微，轻罗已薄未更衣。

银筝夜久殷勤弄，心怯空房不忍归。

《子夜秋歌》

出自唐代诗人李白

长安一片月，万户捣衣声。

秋风吹不尽，总是玉关情。

何日平胡虏，良人罢远征。

《秋登宣城谢眺北楼》

出自唐代诗人李白

江城如画里，山晓望晴空。雨水夹明镜，双桥落彩虹。

人烟寒橘柚，秋色老梧桐。谁念北楼上，临风怀谢公。

《秋夕》

唐代诗人杜牧

银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。

本文原出自IT之家 2017 年《今日秋分：云清月秀，罗衫怯怯风露凉》，略有修改。