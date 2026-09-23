Anthropic 发布 Claude Opus 5.5 模型：性能媲美 Fable 5.1，运行成本比 Opus 5 低 40%

IT之家 9 月 23 日消息，Anthropic 今日正式发布了 Claude Opus 5.5 模型，这是其全新 Claude 5.5 家族的首个模型，宣称在大多数工作上表现可媲美 Claude Fable 5.1，运行成本比 Opus 5 低 40%。

IT之家从 Anthropic 公告获悉，具体来看，Claude Opus 5.5 模型有以下提升：

性能方面，Opus 5.5 比 Opus 5 有了很大提升，官方宣传早期测试者在最复杂的工作中看到性能大幅提升。一名测试人员在不到一天内完成了 68 万行代码迁移 —— 这一任务本应耗时数周。Opus 5.5 擅长发现并修复软件中的低效程序 —— 当官方要求它将网页应用的每个页面缩短加载时间时，Opus 5.5 在 40 次尝试中成功了 39 次，而 Opus 5 仅仅做了一些小改进，也改变了应用的行为。另一位测试者让多个 Claude 模型根据单一提示构建游戏，Opus 5.5 凭借其画面和精致度获得了高于其他任何模型的评分。

安全方面，Opus 5.5 在 Anthropic 的自动化行为审计中取得了迄今为止所有模型中最高的分数，该套件在数千个模拟场景中测试 Claude。它比其他最近发布的模型采取难以逆转的行动或超出既定界限的概率更低，且比 Opus 5 更能抵抗被提示注入。官方还扩大了对齐测试范围，涵盖更长的任务、不可能完成的任务以及基于真实事件的场景。

由于 Opus 5.5 在生物学和网络安全领域与 Claude Mythos 5.1 相当，官方部署时采取了类似于 Claude Fable 5.1 的防护措施。经过审核的机构今天就可以申请生命科学验证项目，使用 Opus 5.5 进行生物学研究。未来几周，Anthropic 还将扩大对网络验证项目的访问，认证的网络安全从业者将能够使用 Opus 5.5 进行工作。

成本和速度方面，Opus 5.5 所需的计算量比 Opus 5 少，其定价也反映了这一点。官方测试显示，默认设置下，Opus 5.5 在典型工作负载下的成本比 Opus 5 低 40%。Opus 5.5 的输出速度也比 Opus 5 快 30% 以上。

输入和输出 Token 的价格分别为 4 美元 / 百万 Token 和 20 美元 / 百万 Token， 比 Opus 5 低 20% 。

缓存命中的价格为 0.20 美元 / 百万 Token，比 Opus 5 低 60%。

除了降价外，Anthropic 还放宽了 Pro、Max、Team 等企业套餐的使用时间限制，还为订阅用户提供速率限制重置功能，现在客户可以随时保存和使用。

沟通交流能力上，Opus 5.5 的沟通比之前的模型更自然。早期测试者发现其文字更清晰易懂，它把最重要的信息放在最前面，在长时间训练中成为更好的工作伙伴。正如一位早期测试者所说：“它的写作方式和我一样。”

Claude Sonnet 5.5 和 Claude Haiku 5.5 将在未来几周推出，性能、效率和安全性方面也有许多相同的改进。

在 Anthropic 官方的基准测试中，Claude Opus 5.5 在智能编码、计算机使用和知识工作方面保持领先。