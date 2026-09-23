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高通宣布全球 Snapdragon Insider 项目成员数量突破 2300 万

2026/9/23 3:17:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，IT之家带来前方现场报道，在活动演讲中，高通公布宣布全球 Snapdragon Insider 项目成员数量突破 2300 万；全球 Snapdragon Creators 数量突破 4.05 亿。

Snapdragon Insiders 是高通围绕骁龙平台运营的社区与内容计划，其作用包括：

  • 向成员提供新品、技术和活动的优先资讯，以及与品牌互动的机会。

  • 在 Snapdragon Summit 等活动中，把终端用户、开发者、OEM 合作伙伴、创作者、分析师和媒体汇集在一起。

  • 让高通能直接获得用户对移动芯片、PC、音频、XR、汽车与端侧 AI 功能的反馈，并持续强化 Snapdragon 的消费者品牌认知。

在 2026 高通骁龙峰会上，高通将叙事重点放在 Snapdragon for the Agentic Age：不仅强调芯片性能，也强调能够在手机和 PC 等终端上运行的个人 AI 与智能体式 AI 体验。

Snapdragon Creators 是指全球大量用 Snapdragon 手机、PC、笔记本等设备进行拍照、拍视频、剪片、直播、做音乐、打游戏等创作的创作者和科技爱好者。

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关键词：高通2026骁龙峰会

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