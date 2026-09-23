微软推送 9 月 Win11 24H2/25H2 可选更新：支持 Emoji 17 等

IT之家 9 月 23 日消息，微软昨日（9 月 22 日）发布博文，面向 Windows 11 24H2 和 25H2 系统，推送 9 月可选更新 KB5124010，用户安装后版本号升至 26100.9550 和 26200.9550。

更新内容方面，包含功能调整、稳定性修复和兼容性改进。微软官方提醒 24H2 家庭版及专业版用户，将于 2026 年 10 月 13 日结束支持；企业版和教育版支持持续至 2027 年 10 月 12 日。

IT之家附上更新日志如下：

一、文件资源管理器

调整互联网下载文件的预览窗格行为：HTML 文件预览会弹出风险提示，新增「仍然预览」按钮，确认警告后即可查看；PDF 等非 HTML 格式文件可直接在预览窗格自动打开。

资源管理器主页现在可以记忆各个板块的折叠 / 展开状态，再次打开会保留上次浏览布局。

提升详情窗格内云文件缩略图预览的可靠性；同时重新排布详情窗格布局，方便查找、浏览文件属性。

修复点击地址栏右侧边缘进入编辑模式时，地址栏内容被意外清空的故障。

二、Emoji 表情

完整支持 Emoji 17.0，新增扭曲脸、扬尘特效、毛茸茸生物等全新表情；按下快捷键 Win + . 调出表情面板即可选用。

对部分已有表情做细节设计微调，提升跨平台显示一致性。

三、小组件

新增「使用技巧」小组件，提供 Windows 实用功能快速指引。

添加方式：打开小组件面板 → 添加小组件 → 选择「使用技巧」；

锁屏显示：设置 → 个性化 → 锁屏界面，将「使用技巧」添加至锁屏小组件列表。

四、个性化设置

优化「设置‑个性化‑背景」页面运行稳定性。

桌面壁纸新增支持 DIB 格式图像。

改善新建账户下桌面幻灯片切换的稳定性。

调高个性化背景选择界面的缩略图分辨率。

修复竖屏显示器设备下，设置内桌面背景预览显示异常问题。

快速切换多张壁纸时，系统处理壁纸变更的可靠性得到提升。

支持多桌面共用幻灯片壁纸，避免系统自动强制切回单张图片模式。

五、蓝牙

蓝牙经典音频配件通话过程中，直接操作配件本体音量按键，电脑会弹出音量弹窗，直观反馈当前音量变化。

优化外设断开后的连接状态上报准确度。

修复管理蓝牙、音频设备时，「设置‑蓝牙和设备」页面崩溃问题，提升页面稳定性。

解决蓝牙硬件模块实际已关闭，但设置内开关仍显示为开启的 bug。

提升蓝牙音频整体稳定性、兼容性；改善部分经典蓝牙音频配件麦克风适配表现。

修复蓝牙音频流播放时触发错误代码 0x139 的系统崩溃故障。

增强 LE Audio（低功耗蓝牙音频）设备使用可靠性；优化「共享音频」功能稳定性。

六、辅助功能

新增设置项打开应用时自动最大化，开启后程序启动会直接最大化窗口，无需手动调整。该功能适用于讲述人、放大镜、平板模式，也适合习惯全屏工作的用户。

开启路径：设置 → 辅助功能 → 视觉效果，打开「打开应用时自动最大化」开关。

七、放大镜工具

更新放大镜工具栏 UI，图标适配 Windows 11 设计语言，界面更加简洁现代；

调整内边距、行间距，布局规整度提升；

原有全部功能不变：视图模式、缩放控制、快捷键、朗读功能均保留原有逻辑。

八、设置

优化「设置‑蓝牙和设备‑打印机和扫描仪」页面交互稳定性。

更新「设置‑应用‑已安装应用」界面：打包应用会在列表顶部显示版本号，与其他应用展示逻辑统一。

设置内时间选择控件适配 12/24 小时制切换，主动跟随系统时间格式，适用场景包含活动时间配置、夜间模式定时等。

修复「允许多个应用同时使用相机」设置无法保存的问题。

九、触控板

单指滚动：可沿触控板左右边缘单指滑动实现垂直滚动。

自动滚动：手指靠近触控板边缘滚动，或加大按压力度按住不放，即可持续滚动无需抬起手指（需要硬件支持）。

2026 年 7 月更新已同步上线滚动速度、缩放、加速滚动相关调节选项。

十、Copilot 快捷键

新增按键重映射选项，可将 Copilot 按键改设为右 Ctrl 键或者上下文菜单键，保留传统键盘快捷键操作习惯，适配辅助使用场景。

十一、照片库备份

在「设置‑主页」与「账户」页面新增照片库备份配置项，可将手机拍摄的照片、视频自动备份至 OneDrive 云端。

十二、字体

Ebrima 字体新增对 Garay、Beria Erfe 文字体系支持，Garay 来自 Unicode 16.0，Beria Erfe 来自 Unicode 17.0；持续扩充 Windows 非洲文字书写系统支持能力。

优化 Ebrima 字体中 Adlam 文字字形，对齐最新 Unicode 标准，视觉一致性更好。

十三、Windows 恢复环境（WinRE）

新增网络能力：WinRE 可自动复用主系统已保存的 Wi‑Fi 配置文件，包含证书认证 Wi‑Fi 网络。此前恢复环境仅可自动连接有线无认证以太网、预配置 Wi‑Fi；WPA2/3 Wi‑Fi 需要手动输入密码，更新后恢复流程可直接调用本机保存的 Wi‑Fi 信息。

新增远程恢复管理插件，面向 MDM 设备管理服务商扩展 WinRE 管控能力。

十四、自助服务终端（Kiosk）模式

受限 UI 自助终端模式下，禁用快捷键 Win + Tab。

单应用自助终端模式下，禁用 Win + A、Win + C 快捷键。

十五、Windows 备份

移除电脑到电脑直接迁移数据功能：该功能用于新电脑初始化时，直接从旧电脑迁移文件与配置。迁移新设备请改用 Windows 备份应用完成文件、设置备份还原。

十六、电源与电池

修复笔记本接通电源状态下，系统误判从交流电切换至电池供电，带来的显示与性能异常问题。

十七、通用问题修复（面向全部用户）

相机： 修复内置相机在相机应用及其他调用相机程序中停止工作的故障。

文件历史记录：修复文件历史记录无法向外置驱动器、网络位置备份 / 还原文件；驱动器正常连接却错误提示「重新连接驱动器」的问题。

十八、系统监控 Sysmon