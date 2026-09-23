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微软推送 9 月 Win11 24H2/25H2 可选更新：支持 Emoji 17 等

2026/9/23 6:48:51 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 9 月 23 日消息，微软昨日（9 月 22 日）发布博文，面向 Windows 11 24H2 和  25H2 系统，推送 9 月可选更新 KB5124010，用户安装后版本号升至 26100.9550 和 26200.9550。

更新内容方面，包含功能调整、稳定性修复和兼容性改进。微软官方提醒 24H2 家庭版及专业版用户，将于 2026 年 10 月 13 日结束支持；企业版和教育版支持持续至 2027 年 10 月 12 日。

IT之家附上更新日志如下：

一、文件资源管理器

  • 调整互联网下载文件的预览窗格行为：HTML 文件预览会弹出风险提示，新增「仍然预览」按钮，确认警告后即可查看；PDF 等非 HTML 格式文件可直接在预览窗格自动打开。

  • 资源管理器主页现在可以记忆各个板块的折叠 / 展开状态，再次打开会保留上次浏览布局。

  • 提升详情窗格内云文件缩略图预览的可靠性；同时重新排布详情窗格布局，方便查找、浏览文件属性。

  • 修复点击地址栏右侧边缘进入编辑模式时，地址栏内容被意外清空的故障。

二、Emoji 表情

  • 完整支持 Emoji 17.0，新增扭曲脸、扬尘特效、毛茸茸生物等全新表情；按下快捷键 Win + . 调出表情面板即可选用。

  • 对部分已有表情做细节设计微调，提升跨平台显示一致性。

三、小组件

  • 新增「使用技巧」小组件，提供 Windows 实用功能快速指引。

  • 添加方式：打开小组件面板 → 添加小组件 → 选择「使用技巧」；

  • 锁屏显示：设置 → 个性化 → 锁屏界面，将「使用技巧」添加至锁屏小组件列表。

四、个性化设置

  • 优化「设置‑个性化‑背景」页面运行稳定性。

  • 桌面壁纸新增支持 DIB 格式图像。

  • 改善新建账户下桌面幻灯片切换的稳定性。

  • 调高个性化背景选择界面的缩略图分辨率。

  • 修复竖屏显示器设备下，设置内桌面背景预览显示异常问题。

  • 快速切换多张壁纸时，系统处理壁纸变更的可靠性得到提升。

  • 支持多桌面共用幻灯片壁纸，避免系统自动强制切回单张图片模式。

五、蓝牙

  • 蓝牙经典音频配件通话过程中，直接操作配件本体音量按键，电脑会弹出音量弹窗，直观反馈当前音量变化。

  • 优化外设断开后的连接状态上报准确度。

  • 修复管理蓝牙、音频设备时，「设置‑蓝牙和设备」页面崩溃问题，提升页面稳定性。

  • 解决蓝牙硬件模块实际已关闭，但设置内开关仍显示为开启的 bug。

  • 提升蓝牙音频整体稳定性、兼容性；改善部分经典蓝牙音频配件麦克风适配表现。

  • 修复蓝牙音频流播放时触发错误代码 0x139 的系统崩溃故障。

  • 增强 LE Audio（低功耗蓝牙音频）设备使用可靠性；优化「共享音频」功能稳定性。

六、辅助功能

  • 新增设置项打开应用时自动最大化，开启后程序启动会直接最大化窗口，无需手动调整。该功能适用于讲述人、放大镜、平板模式，也适合习惯全屏工作的用户。

  • 开启路径：设置 → 辅助功能 → 视觉效果，打开「打开应用时自动最大化」开关。

七、放大镜工具

  • 更新放大镜工具栏 UI，图标适配 Windows 11 设计语言，界面更加简洁现代；

  • 调整内边距、行间距，布局规整度提升；

  • 原有全部功能不变：视图模式、缩放控制、快捷键、朗读功能均保留原有逻辑。

八、设置

  • 优化「设置‑蓝牙和设备‑打印机和扫描仪」页面交互稳定性。

  • 更新「设置‑应用‑已安装应用」界面：打包应用会在列表顶部显示版本号，与其他应用展示逻辑统一。

  • 设置内时间选择控件适配 12/24 小时制切换，主动跟随系统时间格式，适用场景包含活动时间配置、夜间模式定时等。

  • 修复「允许多个应用同时使用相机」设置无法保存的问题。

九、触控板

  • 单指滚动：可沿触控板左右边缘单指滑动实现垂直滚动。

  • 自动滚动：手指靠近触控板边缘滚动，或加大按压力度按住不放，即可持续滚动无需抬起手指（需要硬件支持）。

  • 2026 年 7 月更新已同步上线滚动速度、缩放、加速滚动相关调节选项。

十、Copilot 快捷键

  • 新增按键重映射选项，可将 Copilot 按键改设为右 Ctrl 键或者上下文菜单键，保留传统键盘快捷键操作习惯，适配辅助使用场景。

十一、照片库备份

  • 在「设置‑主页」与「账户」页面新增照片库备份配置项，可将手机拍摄的照片、视频自动备份至 OneDrive 云端。

十二、字体

  • Ebrima 字体新增对 Garay、Beria Erfe 文字体系支持，Garay 来自 Unicode 16.0，Beria Erfe 来自 Unicode 17.0；持续扩充 Windows 非洲文字书写系统支持能力。

  • 优化 Ebrima 字体中 Adlam 文字字形，对齐最新 Unicode 标准，视觉一致性更好。

十三、Windows 恢复环境（WinRE）

  • 新增网络能力：WinRE 可自动复用主系统已保存的 Wi‑Fi 配置文件，包含证书认证 Wi‑Fi 网络。此前恢复环境仅可自动连接有线无认证以太网、预配置 Wi‑Fi；WPA2/3 Wi‑Fi 需要手动输入密码，更新后恢复流程可直接调用本机保存的 Wi‑Fi 信息。

  • 新增远程恢复管理插件，面向 MDM 设备管理服务商扩展 WinRE 管控能力。

十四、自助服务终端（Kiosk）模式

  • 受限 UI 自助终端模式下，禁用快捷键 Win + Tab。

  • 单应用自助终端模式下，禁用 Win + A、Win + C 快捷键。

十五、Windows 备份

  • 移除电脑到电脑直接迁移数据功能：该功能用于新电脑初始化时，直接从旧电脑迁移文件与配置。迁移新设备请改用 Windows 备份应用完成文件、设置备份还原。

十六、电源与电池

  • 修复笔记本接通电源状态下，系统误判从交流电切换至电池供电，带来的显示与性能异常问题。

十七、通用问题修复（面向全部用户）

  • 相机：修复内置相机在相机应用及其他调用相机程序中停止工作的故障。

  • 文件历史记录：修复文件历史记录无法向外置驱动器、网络位置备份 / 还原文件；驱动器正常连接却错误提示「重新连接驱动器」的问题。

十八、系统监控 Sysmon

  • 修复可执行文件头部校验缺陷：残缺、损坏文件会造成内存异常占用，篡改检测结果不可靠。

  • 修复 Sysmon 文件系统过滤驱动缺陷：监控文件时若归档目录无法打开，关闭未初始化句柄会引发绿色死机（GSOD）。

  • 修复进程篡改检测误报：Sysmon 错误对 Windows 会话管理器 smss.exe 生成 ID 25 告警事件。

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关键词：Win11微软

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