苹果推送 macOS 27.2 首个公测版：新增 16 段条形音量 / 亮度滑块

IT之家 9 月 23 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（9 月 22 日）发布博文，报道称苹果公司推送 macOS 27.2 Golden Gate 首个公测版，内部开发版本号为 26B5091g。

在更新内容方面，macOS 27.2 首个公测版扩展 Siri AI 的语言支持，从最初的英语外，扩展支持法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语五种新语言。

界面上，首个公测版还引入全新音量与亮度滑块，采用“液态玻璃”（Liquid Glass）设计风格，16 段条形设计，视觉效果更现代化。IT之家附上相关视频如下：

修复方面，macOS 27.2 修复了“启动台”（launchpad）应用的动画问题。根据用户反馈，用户尝试通过四指捏合手势触发 Launchpad 后，动画会出现 "chopped up"（断裂 / 不流畅）的情况，最新版已修复该问题。

应用方面，信息（Messages）应用修复了联系人显示相关的 bug；而音乐（Music）应用支持将内容直接固定到侧边栏，方便用户快速访问。

在应用追踪透明度（ATT）方面，苹果宣布 macOS 27.2 为欧盟用户扩展应用提示框，并每年重新提示一次。法国、德国、意大利、波兰和罗马尼亚的用户必须使用此替代提示方式。