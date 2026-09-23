高驰推出 PACE 4 Pro 运动智能手表：机身重 38 克、蓝宝石镜面，2999 元

IT之家 9 月 23 日消息，高驰昨晚宣布推出 PACE 4 Pro 运动手表，售价 2999 元，部分地区国补到手价 2,549.15 元。

COROS PACE 4 Pro 采用 5 级钛金属表圈搭配蓝宝石镜面，机身重 38 克，厚度薄至 11.8mm，搭配织物表带整体重 43 克，支持 50 米防水。

这款手表配备 1.47 英寸 AMOLED 显示屏，屏幕支持 2-3500 尼特亮度范围；搭载新一代光电心率传感器，可实现全天候实时心率监测。

这款手表内置扬声器与麦克风，支持 AI 语音操控，可实现语音播报配速、心率、转弯提示；支持语音标记，可在跑步轨迹中快速生成补水点、拍照机位标记点；此外，COROS MCP 支持接入豆包、WorkBuddy、ChatGPT、Claude、OpenClaw 等主流 AI 平台。

这款手表支持导入全球离线地形图 / 等高线；单频-高精度模式续航可达 60 小时，双频-超高精度模式续航为 40 小时，日常使用续航可达 21 天。

这款手表支持网易云音乐、小宇宙离线下载、支付宝离线支付，可遥控 GoPro / Insta360 / DJI 运动相机；支持与 Strava / 悦跑圈 / 两步路 / Keep / 微信运动 / 苹果健康等 20+ 平台数据同步，也支持手机消息提醒、查找手机功能。

IT之家附这款新品详细参数如下：

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