三菱重工：美国 AI 数据中心需求推动燃气轮机订单创新高

9 月 23 日，据日经新闻报道，三菱重工美国公司董事长兼 CEO Takao Tsukui 9 月 21 日在纽约接受采访时表示，受美国人工智能数据中心建设需求推动，从 2026 年 1 至 6 月的订单进度看，全球燃气轮机需求预计与 2025 年持平或更高，全年有望再次超过 100 吉瓦。他预计，这一强劲需求将延续至 2027 年。

报道称，三菱重工是全球三大发电用燃气轮机制造商之一，与 GE Vernova、西门子能源并列。其主力产品是用于燃气轮机联合循环（GTCC）电厂的高效超大型 J 型涡轮机。据三菱重工统计，2025 年全球燃气轮机需求达到 2000 年以来最高水平。由于全球减碳趋势，火电设备曾被视为夕阳业务，但 AI 普及推高电力需求，燃气轮机订单正在三菱重工积压。

Tsukui 表示，目前的订单积压量“异常庞大，处于历史最高水平”，尤其是 2029 至 2030 年交货的产品，排期相当紧张。与此同时，燃气轮机合同价格同比上涨约 20%。他解释，劳动力成本和原材料价格变化迫使价格上涨，供应链影响显著，利率上升也是一个因素。

竞争对手同样受益。川崎重工董事长 Yoshinori Kanehana 告诉日经新闻，中小型涡轮机的订单已积压到约 5 年后。数据中心和氢能产生的强劲需求增加了新客户问询，川崎重工难以跟上订单节奏。

为满足持续增长的需求，制造商正在加速资本投资。三菱重工计划到 2030 财年将大型燃气轮机产能较 2024 财年翻倍，将在日本和美国的生产基地投入超过 1000 亿日元（合 6.35 亿美元）。高盛估计，美国数据中心电力需求预计将在 2027 年增至 66 吉瓦，是 2025 年 31 吉瓦的两倍以上。

但报道也指出，数据中心建设在一些州遭遇反对，并已成为美国中期选举的议题，施工计划的修订和延迟也频繁出现。Tsukui 表示：“需要社会接受，才能让人们理解 AI 将对他们的生活产生多大的积极影响。”针对一些 AI 开发公司呼吁更严格监管和安全措施，Tsukui 称，所有公司都清楚 AI 必须是安全的产品，行业正在增长，短期内对投资没有担忧。