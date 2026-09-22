阿里吴泳铭：全力投入 AI 基础设施建设，目标到 2032 年阿里云全球数据中心规模超 20GW

IT之家 9 月 22 日消息，IT之家今日在 2026 年云栖大会现场获悉，阿里巴巴 CEO 吴泳铭表示，当前客户 AI 需求非常强劲，将全力投入 AI 基础设施建设，目标到 2032 年阿里云运营的全球数据中心规模超过 20GW。

2026 云栖大会今日（9 月 22 日）上午在浙江杭州开幕，英伟达位列本次大会巅峰合作伙伴，是本届云栖大会最高等级合作伙伴。英特尔、AMD 分获钻石、红宝石合作伙伴。

阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭、阿里千问 LLM 项目负责人刘大一恒等将在大会上发表主题演讲。今年云栖大会，云计算、AI、智能制造等众多国内外头部企业，多家算力、大模型产业链厂商集中亮相，算力生态合作成为本次云栖大会一大看点。

吴泳铭认为，今天机器动力已经承担了 99.9% 的物理工作，未来人类的思考总量还会继续增长，但机器思考将以更快的速度扩张，预期将会承担 99.9% 的思考工作。顶级思考将从奢侈品变成可规模化供给的商品，每个细分领域都可以拥有上百万量级的 AI 科学家和专家，将给人类社会带来巨大的改变。

吴泳铭表示，AI 模型、AI 芯片和 AI 云是机器智能时代的三大基石，阿里巴巴将坚定投入这三项基础设施建设，这是阿里的长期战略选择。

在 2026 云栖大会上，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信表示，AI 发展已迈入全新阶段，正持续从前沿技术突破转向真实场景的规模化价值创造。目前 AI 已深度赋能自动驾驶、具身智能、世界模型等核心领域，有效赋能千行百业、提升产业生产力。

他透露，阿里巴巴正持续坚定加码全栈 AI 体系建设，搭建起覆盖芯片、云模型、模型服务、智能体应用的五层协同完整架构。该体系可形成从底层技术研发到全域产业落地的完整闭环，高效推动各项 AI 技术成果快速转化为实体产业进步，助力人工智能实体经济深度融合。

此外，阿里巴巴计划训练一款参数量为 5 万亿至 10 万亿的人工智能模型。