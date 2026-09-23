古尔曼称苹果酝酿 homeOS：整合 iOS / tvOS / watchOS 特性，服务智能家居中枢

IT之家 9 月 23 日消息，昨日（9 月 22 日）发布的 Power On 时事通讯中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）透露苹果公司正在研发智能家居系统，融合 iOS、watchOS 与 tvOS 的界面特征，上市后预估名为 homeOS。

名称方面，IT之家曾于 2025 年 6 月报道，苹果可能已通过名为 Home Operations Suite LLC 的空壳公司，在全球多地提交了“homeOS”商标申请。

在界面上，消息称 homeOS 定位智能家居中枢系统，将融合 iOS、watchOS 与 tvOS 的部分设计特征，采用应用图标网格布局，并提供组件和可定制时钟表盘。

适配机型方面，消息称预装 homeOS 的智能家居中枢设备采用类似 HomePod 设计，并整合 6 英寸或者 7 英寸方形显示屏。设备内置人脸识别功能，可识别注视屏幕的用户，并展示对应的个性化信息。

功能方面，Siri AI 预计将处于该系统的交互核心。设备可能支持 FaceTime 视频通话、家庭安防监控、照片浏览、日历查看和音乐播放。

在应用配置方面，报道列举了日历、相机、Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、提醒事项和备忘录，平台还可能预装一款新的 Siri 应用，用于 Siri AI 对话。

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