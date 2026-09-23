华为 Mate XT 2 非凡大师三折叠手机手写笔套装今日开售：16GB+2TB、灵盾防窥屏，29999 元

IT之家 9 月 23 日消息，华为 Mate XT 2 非凡大师三折叠手机手写笔套装将于今日 10:08 正式开售，售价 29,999 元。

华为 Mate XT 2 非凡大师手写笔套装包含锦紫配色的华为 Mate XT 2 非凡大师三折叠手机（16GB+2TB、灵盾防窥屏）、华为 M-Pen 3 Mini 手写笔、手写笔充电保护壳、旋转支架保护壳、100W 全能充多口充电器。

华为 Mate XT 2 非凡大师折叠厚度 12.3mm，展开厚度 3.5mm；内屏搭载 10.2 英寸大屏，支持 3K 超清显示、12.8:9 屏幕比例；外屏为 6.5 英寸 2442 x 1140 分辨率，支持 6,500 尼特峰值亮度。

华为 Mate XT 2 非凡大师采用超可靠三折叠玄武架构，首次在三折叠手机上支持 IP58/59 级防尘抗水；首次实现折叠屏硬件级防窥，灵盾防窥屏采用独立双像素设计，开启防窥后窄视角像素点亮，只能正面看到内容，侧面显示黑色，不影响机主正常观看显示，支持双击外屏或智控键快捷开启。

IT之家获悉，华为 Mate XT 2 非凡大师首发搭载麒麟 9050 Pro 芯片，这是华为史上最强性能手机芯片，相比 Mate XTs 性能提升 42%，灵犀 CPU 单核峰值性能提升 24%、多核并发性能提升 52%。

华为 Mate XT 2 非凡大师行业首发 ECG 心电分析，获得了药品监督管理局二类医疗器械注册证。

华为 Mate XT 2 非凡大师首发搭载鸿蒙 HarmonyOS 7，系统为三折叠进行了特殊适配优化，支持左图右文、边看边评、大屏看 K 线等体验。用户可以分栏办公、一屏三应用，还支持 PC 应用专区，搭配折叠键盘即可高效办公。

影像方面，华为 Mate XT 2 非凡大师搭载后置四摄像头：

18EV 超高动态摄像头：1/1.28 英寸大底 LOFIC 50MP RYYB 传感器、F1.49~F4.0 连续可变光圈，支持 18EV 动态范围

超大光圈潜望式长焦：50MP RYYB 传感器、F2.2 大光圈，支持 3.5x 光学变焦、OIS 光学防抖、长焦微距

超广角摄像头：40MP RYYB 传感器

首发第三代红枫原色摄像头，色彩还原能力提升 95%

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