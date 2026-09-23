华硕推出 ProArt 创梦 Wi-Fi 7 路由器 PRT-BE5000，首发 999 元

IT之家 9 月 23 日消息，华硕新推出了一款 ProArt 创梦 WiFi7 路由器，型号为 PRT-BE5000，京东显示日常价为 1499 元，首发价 999 元，现已开售。

这款 WiFi 7 路由器搭载联发科 2.0 GHz 四核 CPU，配备 1GB DDR4 内存；双频综合速率达 5000 Mbps，其中 5 GHz 频段 4320 Mbps，2.4 GHz 频段 688 Mbps，相比前代传输速度提升 1.2 倍，支持 MLO 技术实现更低延迟，网速更快、延迟更低。

接口方面，这款路由器配备双 2.5G 网口（LAN+WAN），而且采用双 WAN 设计，支持故障转移功能，当主线路发生故障时，会自动切换到备用网连接，保证工作室网络持续稳定运行。

同时它支持 AI 场景加速，可动态调配带宽资源，优先保障创作流量，多设备同时传输素材、云端协作也能各享充沛带宽，持续赋能高效创作体验。

安全方面，该路由器内置商用级 AiProtection 网络神盾，可智能分析并瞬时阻挡、封锁恶意网站、隔离感染设备，数据本地化存储，能够严密保护创作者珍贵素材、机密设计，保障网络安全。

该机支持 AiMesh 随心组网，可与任一在售的华硕路由器灵活组网，构筑全域创作网络，拓展全屋 WiFi 信号覆盖。

该路由器还配备智家网络管理大师功能，可以根据不同设备、场景、权限设置 3 组独立 SSID，包括物联网 IoT 网络、访客网络、儿童网络，隔离分区同步运行互不干扰，优先保障主网络创作全程流畅，全方位守护创作效率与素材数据安全。

IT之家附产品尺寸信息如下：

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